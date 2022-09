Legende: Will Portugal zum 2. Mal ans Finalturnier führen Cristiano Ronaldo, hier im Zweikampf mit Spaniens Pau Torres. IMAGO / AFLOSPORT

Mit Italien, Kroatien und den Niederlanden stehen 3 der 4 Teilnehmer des Finalturniers in der Nations League (14. bis 18. Juni 2023) fest. Fehlt noch der Vertreter aus Gruppe 2. Während die Schweiz und Tschechien in St. Gallen um den Verbleib in der Liga A kämpfen, kommt es in Braga zum Showdown um den Gruppensieg zwischen Portugal und Spanien.

Ronaldo und Co. im Vorteil

Die Portugiesen haben vor dem iberischen Duell die besseren Karten in der Hand. Die Mannschaft um Superstar Cristiano Ronaldo nimmt das letzte Gruppenspiel mit 2 Punkten Vorsprung auf Spanien in Angriff, ein Remis reicht somit zur Qualifikation für das Finalturnier.

Und Unentschieden gab es in der jüngeren Vergangenheit zwischen den beiden Nachbarn reichlich. Die letzten 4 Aufeinandertreffen endeten allesamt ohne Sieger. In bester Erinnerung dürfte vor allem das spektakuläre 3:3 in der Gruppenphase der WM 2018 geblieben sein. Damals rettete Ronaldo seinen Farben mit einem sehenswerten Freistoss-Tor kurz vor Schluss einen Punkt.

03:45 Video Archiv: Die Live-Highlights bei Portugal – Spanien an der WM 2018 Aus FIFA WM 2018 Clips vom 15.06.2018. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 45 Sekunden.

Spanien will Reaktion zeigen

Wollen die Spanier zum 2. Mal in Serie um den Titel in der Nations League spielen, müssen sie der Unentschieden-Serie am Dienstag ein Ende setzen. Klar ist: Mit einer Leistung wie bei der 1:2-Heimniederlage gegen die Schweiz am vergangenen Samstag wird es für das Team von Trainer Luis Enrique in Portugal kaum etwas zu holen geben.

Sowohl für Portugal als auch für Spanien wäre es die 2. Teilnahme an der «Final Four» der Nations League. Die Lusitaner stemmten 2019 bei der Premiere im eigenen Land die Trophäe in die Höhe, Spanien verpasste 2021 den Titel nach einer 1:2-Niederlage in einem umstrittenen Final gegen Frankreich knapp.