Rekord-Cupsieger GC tritt am Sonntag im Kanton Schwyz an. Für Tim Meyer ist es eine besondere Affiche.

Legende: Im Testspiel Anfang Woche Tim Meyer (links) gegen Bayern Münchens Jonah Kusi-Asare. Freshfocus/Claudio Thoma

Soeben spielte er noch gegen Bayern München, am Sonntag steht für GC-Akteur Tim Meyer ein nächstes erinnerungswürdiges Spiel an: Die Grasshoppers gastieren auf dem Sportplatz Seefeld in Lachen am Obersee.

Beim Schwyzer Klub erlernte der 21-jährige Mittelfeldspieler einst das Fussballspielen, ehe ihn seine Karriere via Rapperswil-Jona in den GC-Nachwuchs und bis in die U21-Nati führte. Einige der FCLA-Akteure kenne er noch, sagte Meyer im Vorfeld des Cup-Hits der Linth-Zeitung. Mit Christian Bleisch, der sich einst auch im GC-Nachwuchs versuchte, sei er «gut befreundet».

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Partie Lachen/Altendorf - Grasshoppers gibt's am Sonntag ab 15:50 Uhr im SRF-Livestream. Um 19:00 Uhr folgt auf SRF zwei die Sendung «Schweizer Cup – Highlights» inklusive Auslosung der 2. Runde.

3. Duell mit GC

Der interregionale Zweitligist Lachen/Altendorf hat eine bemerkenswerte Cup-Geschichte vorzuweisen. Allerdings ist das beim 1920 gegründeten Klub schon eine Weile her. Bereits zweimal spielte man sogar gegen GC: 1941 gab es in der 2. Runde eine 2:6-Niederlage, 1963 setzten sich die Zürcher mit 7:0 durch.

Das grösste Spiel der Neuzeit war vor vier Jahren jenes gegen Neuchâtel Xamax. Dem Challenge-League-Vertreter unterlagen die Schwyzer mit 0:6.

