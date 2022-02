5:0-Sieg in Biel

Titelverteidiger Luzern gewinnt den Cup-Viertelfinal gegen den FC Biel ungefährdet mit 5:0.

Für die Innerschweizer ist es der 1. Sieg seit 3 Monaten und zudem der 1. Vollerfolg unter dem neuen Trainer Mario Frick.

Im anderen Viertelfinal vom Mittwochabend jubelt ebenfalls der Oberklassige, St. Gallen schlägt Etoile Carouge mit 2:1.

«Das tut uns gut», sagte Lorik Emini schon im Pausen-Interview. Der FCL führte im Cup-Viertelfinal gegen den FC Biel aus der Promotion League zu diesem Zeitpunkt bereits 3:0. Eine Wohltat für den Tabellenletzten der Super League, der seit Oktober (und der letzten Cuppartie gegen einen Unterklassigen) auf einen Sieg wartete.

In Biel wollte das Team gegen den Unterklassigen endlich wieder einmal ein Erfolgserlebnis feiern und gleichzeitig den ersten Sieg unter dem neuen Trainer Mario Frick holen. So startete der FCL im Seeland beinahe ungeduldig. Eigengewächs Emini belohnte den starken Start dann mit einem sehenswerten Geschoss von der Strafraumgrenze zum 1:0 in der 12. Minute.

00:35 Video Emini hämmert den Ball zum 1:0 in die Maschen Aus Sport-Clip vom 09.02.2022. abspielen

In der Folge legten die Bieler den Respekt vor dem Oberklassigen jedoch ab und kamen ebenfalls im Spiel an. FCL-Goalie Marius Müller vereitelte die beste Chance, indem er sich ganz lang machte und einen Weitschuss von Loïc Chatton entschärfte (31.).

Trotzdem waren die Innerschweizer insgesamt noch immer überlegen, auf die Resultattafel konnten sie dies aber erst kurz vor der Pause übertragen – dafür gleich doppelt. Erst schloss Dejan Sorgic einen schönen Angriff zum 2:0 ab (43.), wenig später verwertete Mohamed Dräger einen 2. Abpraller völlig freistehend (45.). Der tunesische Neuzugang markierte damit in seinem 2. Spiel den 2. Treffer und überzeugte auch spielerisch.

Der prominenteste Bieler sieht Rot

Nach der Pause behielt der Titelverteidiger mit der komfortablen Führung im Rücken dann die Nerven. Die Bieler kamen zwar ebenfalls vereinzelt zu Chancen – so musste etwa Müller in der 65. Minute gegen Ismael Santos retten –, doch ins Tor trafen weiter nur die Gäste.

Schliessen 01:28 Video FCL-Doppelschlag vor der Pause: Sorgic und Dräger erhöhen auf 3:0 Aus Sport-Clip vom 09.02.2022. abspielen 01:37 Video Affolter sieht Rot und Emini trifft zum 2. Mal Aus Sport-Clip vom 09.02.2022. abspielen 00:44 Video Campo profitiert von Bieler Fehler und erhöht auf 4:0 Aus Sport-Clip vom 09.02.2022. abspielen

Biel-Goalie Nicolas Grivot lud nach einem misslungenen Befreiungsschlag Samuele Campo zum 4:0 ein (68.), der damit ein gelungenes Comeback nach seiner Knieverletzung feierte.

Kurz vor Schluss schwächte der prominenteste Seeländer François Affolter, der von 2014 bis 2017 für Luzern gekickt hatte, sein Team noch selbst: Nach einer Notbremse musste der 30-Jährige mit Rot vom Platz, und Emini verwandelte den anschliessenden Freistoss zum 5:0-Schlussstand (82.). Sein 2. Treffer des Abends dürfte dem 21-Jährigen ebenfalls guttun. So wie dieser Sieg seinem ganzen Verein.

Schliessen 01:10 Video Pauseninterview mit Emini: «Das tut uns gut» Aus Sport-Clip vom 09.02.2022. abspielen 00:37 Video Campo: «Genau so einen Match haben wir gebraucht» Aus Sport-Clip vom 09.02.2022. abspielen 02:34 Video Frick: «Wollen den Schwung aus diesem Spiel mitnehmen» Aus Sport-Clip vom 09.02.2022. abspielen 01:35 Video Fleury: «Haben daran geglaubt, leider hats nicht gereicht» Aus Sport-Clip vom 09.02.2022. abspielen

So geht's weiter

Für Luzern steht am Wochenende bereits wieder Super League auf dem Programm. Am Sonntag empfangen die Innerschweizer den FC Sion und wollen auch in der Liga endlich wieder siegen.

Biel startet dann erst eine Woche später in die Rückrunde der Promotion League. Die Auslosung für die Cup-Halbfinals findet am Donnerstagabend im Anschluss an das Spiel Thun - Lugano live bei SRF statt.

Cup-Spiele live bei SRF Box aufklappen Box zuklappen SRF zeigt auch den letzten Viertelfinal im Schweizer Cup diese Woche live: Donnerstag, 18:15 Uhr: Thun – Lugano, SRF info