St. Gallen zieht dank einem 2:1-Sieg über Etoile Carouge (Promotion League) in die Halbfinals des Schweizer Cups ein.

Im zweiten Spiel des Abends kanterte Luzern den FC Biel 5:0 nieder.

Am Donnerstag ermitteln Thun und Lugano den letzten Halbfinalisten (18:15 Uhr, SRF info live). Anschliessend folgt die Auslosung. Yverdon hatte sich am Dienstag qualifiziert.

Der FC St. Gallen ist auf bestem Weg, nach 2021 erneut den Cupfinal zu erreichen. Die Ostschweizer feierten in Carouge einen nie gefährdeten Sieg und dürfen Mitte April zum Halbfinal antreten.

St. Gallen mit Mängeln im Abschluss

Das Team von Coach Peter Zeidler war dem bemühten Klub aus der Promotion League über weite Strecken der Partie überlegen. Einziges Manko der Gäste war die Chancenauswertung. Kwadwo Duah, der in der Meisterschaft gegen YB noch zweimal getroffen hatte, liess etliche Möglichkeiten liegen. Oft agierte der FCSG zu umständlich, manchmal auch einfach unglücklich. Bastien Toma traf kurz vor der Pause zuerst nur die Latte und dann nur den Pfosten.

Dennoch zappelte der Ball zweimal im Netz von Carouge-Goalie Damien Chappot:

23. Minute: Ein Eckball von Victor Ruiz wird von einem Genfer verlängert. Am zweiten Pfosten steht FCSG-Captain Lukas Görtler frei und hämmert das Leder unter die Latte.

66. Minute: Der 17-jährige Alessio Besio zwingt Chappot zu einem Abpraller. Der eingewechselte Alexandre Jankewitz staubt ab.

Legende: Erhitzte Gemüter Babacar Dia und Jérémy Guillemenot geraten aneinander. Freshfocus

Carouges Ehrentreffer kommt aus dem Nichts

Die Genfer hielten vor allem in der ersten Halbzeit physisch dagegen, waren aber weit davon entfernt, den Coup gegen Basel zu wiederholen. Der Anschlusstreffer in der 81. Minute hatte sich nicht angekündigt. Die Hereingabe von Loris Mettler prallte via Kopf von St. Gallens Goalie Lukas Watkowiak an den Pfosten und von dort vor die Füsse von Christian Konan. Dieser musste nur noch einschieben. Brenzlig wurde es danach aber nicht mehr.