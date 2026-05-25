Legende: Erhält ein neues Zuhause Die Sandoz-Trophäe. Philipp Kresnik/freshfocus

«Der Pokal hat seine eigenen Gesetze»: Diese Floskel trifft wohl auf keinen Wettbewerb so gut zu wie auf den Schweizer Cup. Am Sonntag hat der FC St. Gallen dank einem 3:0 über Stade-Lausanne-Ouchy den Cup gewonnen und damit eine lange Durststrecke beendet – seit 1969 hatte der FCSG auf einen Cuptriumph gewartet. Überhaupt waren die Espen lange titellos geblieben, nämlich seit der Meisterschaft 2000.

Der FC St. Gallen ist der sechste unterschiedliche Cupsieger aus den letzten sechs Austragungen. Kaum ein Wettbewerb kann eine solche Vielfalt an Gewinnern vorweisen. Was noch schwieriger ist, als den Cup einmal zu gewinnen, ist, ihn zu verteidigen. Seit dem FC Basel in den Jahren 2007 und 2008 ist das keinem Team mehr gelungen. Der FCSG kann sich also nun ein Jahr lang über den Pokal freuen – eine Titelverteidigung scheint aber sehr unwahrscheinlich.

Viele Durststrecken beendet

Nicht nur St. Gallen hat mit seinem Cupsieg eine lange Zeit ohne Titel beendet. In den Jahren zuvor ist dies auch schon anderen Teams gelungen:

Saison 2023/24: Servette gewinnt ein dramatisches Penaltyschiessen gegen den FC Lugano und holt den Cup. Es ist der erste Titel seit der Saison 2000/01.

Servette gewinnt ein dramatisches Penaltyschiessen gegen den FC Lugano und holt den Cup. Es ist der erste Titel seit der Saison 2000/01. Saison 2021/22: Zwei Jahre vor Servette hatte Lugano das Tessin glücklich gemacht. Gegen den FC St. Gallen war der Final mit einem 4:1 eine klare Sache. Seit 1993 hatte der FCL gewartet.

Zwei Jahre vor Servette hatte Lugano das Tessin glücklich gemacht. Gegen den FC St. Gallen war der Final mit einem 4:1 eine klare Sache. Seit 1993 hatte der FCL gewartet. Saison 2020/21: 2021 wandert der Pokal in die Innerschweiz. Der FC Luzern beendet mit einem 3:1 gegen St. Gallen das Warten seit 1992.

Weil in dieser Saison auch der FC Thun mit dem Triumph in der Super League seine Titellosigkeit beendet hat, wartet aus der höchsten Spielklasse nun Lausanne-Sport am längsten auf einen Pokal. 1999 hatten die Waadtländer den Cup gewonnen, zum 9. Mal in der Klubgeschichte.

Schlägt jetzt Lausanne zu?

Geht die Serie im Schweizer Cup so weiter, spricht einiges dafür, dass Lausanne-Sport im nächsten Jahr eine gewichtige Rolle um den Cupsieg mitspielen kann. Oder aber Rekordsieger GC (letzter Sieg 2013) oder Cup-Experte Sion (2015) melden Ambitionen an.

Vielleicht mischt aber auch wieder ein unterklassiger Klub mit. Biel und Stade-Lausanne-Ouchy haben bewiesen, dass die Reise bis in den Final führen kann. Man darf gespannt sein auf die neue Cup-Saison – am Wochenende vom 14. bis 16. August findet die 1. Runde statt. Die Auslosung dafür dürfte Ende Juni über die Bühne gehen.

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