Sion behält im Cup-Achtelfinal gegen den Challenge-League-Zweiten Aarau auf dem Brügglifeld mit 3:1 die Oberhand.

Für das entscheidende 2:1 sorgt in der 82. Minute Joker Winsley Boteli. Dem 2:1 geht wohl eine Abseitsstellung in der Entstehung voraus. Einen VAR gibt es aber keinen.

Basel tut sich gegen Promotion-Ligist Grand-Saconnex lange schwer, löst aber das Viertelfinal-Ticket.

Die entscheidende Szene im Cup-Achtelfinal zwischen Aarau und Sion wird für eine Menge Diskussionen sorgen. Nach einem missglückten Freistoss von Benjamin Kololli landete der Ball bei Nias Hefti, der mit einer Flanke in den Sechzehner Josias Lukembila fand. Dieser leitete den Ball per Kopf weiter auf den eben eingewechselten Winsley Boteli, der aus kurzer Distanz zum 2:1 einschob.

Kein VAR in Aarau

Durchaus schön herausgespielt, doch in der Super League hätte dieser Treffer mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht gezählt, denn Vorlagengeber Lukembila stand bei Heftis Flankenball im Abseits. Anders als in der obersten Spielklasse der Meisterschaft gibt es im Schweizer Cup erst ab den Halbfinals fix einen Videoschiedsrichter. Früher kommt der VAR nur in Super-League-Stadien zum Zug, so geschehen im Spiel zwischen Grand-Saconnex und Basel.

Zwar warf Aarau nach dem 1:2 nochmals alles in die Waagschale, die Verlängerung konnte der Unterklassige jedoch nicht mehr erzwingen. Im Gegenteil: Boteli zog dem Challenge-League-Zweiten tief in der Nachspielzeit nach einem Konter den Stecker.

Bizarres Eigentor lässt Underdog hoffen

Sion war vor der Pause nach einer schönen Kombination zwischen Baltazar Costa und Ilyas Chouaref in Führung gegangen (14.). Diesem Rückstand lief Aarau lange glücklos hinterher, erhielt nach gut einer Stunde aber grosszügige Mithilfe vom Gegner.

Nachdem Sion den Ball nicht geklärt bekommen hatte, fand sich Elias Filet plötzlich in bester Abschlussposition wieder. Obschon der Aarauer Stürmer am Tor vorbei zielte, durfte er kurz darauf jubeln. Dies, weil Kreshnik Hajrizi den Ball äusserst unglücklich ins eigene Netz grätschte.

So geht's weiter

Die nächste Cup-Runde findet ab dem 3. Februar statt. In der Super League geht es für Sion am Sonntag mit einem Heimspiel gegen YB weiter. Aarau gastiert am Sonntag in der Challenge League bei Yverdon.

