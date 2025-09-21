YB-Bezwinger Aarau hat im Schweizer Cup das nächste Super-League-Team vorgesetzt bekommen. Der Leader der Challenge League trifft in der 3. Runde auf Sion. Stade Nyonnais, das überraschend den FCZ rausgekegelt hat, misst sich im Westschweizer Duell mit Challenge-League-Rivale Neuchâtel Xamax.
Die Cup-Achtelfinals in der Übersicht
- Rapperswil-Jona (ChL) – St. Gallen
- Aarau (ChL) – Sion
- Zug (1.) – Luzern
- Grand-Saconnex (PL) – Basel
- Cham (PL) – GC
- Stade Nyonnais (ChL) – Xamax (ChL)
- Stade-Lausanne-Ouchy (ChL) – Winterthur
- Yverdon (ChL) – Lausanne-Sport
Partien zwischen Super-League-Teams gibt es nicht, dafür kommt es gleich zu zwei Kantonsderbys: Rapperswil-Jona (Challenge League) empfängt den oberklassigen FC St. Gallen, das in der Super League schwächelnde Lausanne-Sport reist zum Challenge-Ligisten Yverdon-Sport.
Titelverteidiger Basel trifft auf Grand-Saconnex aus der Promotion League.
Die Achtelfinals gehen am 2./3./4. Dezember über die Bühne.