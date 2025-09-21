 Zum Inhalt springen

Auslosung Cup-Achtelfinals Aarau trifft auf Sion – Kantonsderbys in St. Gallen und der Waadt

Am Sonntag sind die Achtelfinals des Schweizer Cups ausgelost worden. Super-League-Duelle gibt es keine.

21.09.2025, 20:05

Hand greift in Schale mit roten Bällen auf einem Tisch.
Legende: Glücksfee SRF-Expertin Martina Moser zieht im SRF-Studio die Kugeln. SRF

YB-Bezwinger Aarau hat im Schweizer Cup das nächste Super-League-Team vorgesetzt bekommen. Der Leader der Challenge League trifft in der 3. Runde auf Sion. Stade Nyonnais, das überraschend den FCZ rausgekegelt hat, misst sich im Westschweizer Duell mit Challenge-League-Rivale Neuchâtel Xamax.

Die Cup-Achtelfinals in der Übersicht

Box aufklappen Box zuklappen
  • Rapperswil-Jona (ChL) – St. Gallen
  • Aarau (ChL) – Sion
  • Zug (1.) – Luzern
  • Grand-Saconnex (PL) – Basel
  • Cham (PL) – GC
  • Stade Nyonnais (ChL) – Xamax (ChL)
  • Stade-Lausanne-Ouchy (ChL) – Winterthur
  • Yverdon (ChL) – Lausanne-Sport

Partien zwischen Super-League-Teams gibt es nicht, dafür kommt es gleich zu zwei Kantonsderbys: Rapperswil-Jona (Challenge League) empfängt den oberklassigen FC St. Gallen, das in der Super League schwächelnde Lausanne-Sport reist zum Challenge-Ligisten Yverdon-Sport.

Titelverteidiger Basel trifft auf Grand-Saconnex aus der Promotion League.

Die Achtelfinals gehen am 2./3./4. Dezember über die Bühne.

Schweizer Cup

SRF zwei, Cup – Highlights, 21.09.25, 19:11 Uhr ; 

