Die Auslosung der Cup-Achtelfinals hat folgende Duelle ergeben:

Stade Nyonnais (PL) - YB

Lugano - Xamax

Red Star (1.) - FCZ

St. Gallen - Sion

Chiasso (ChL) - Luzern

Winterthur (ChL) - Basel

Wil (ChL) - Thun

Rapperswil (ChL) - Kriens (ChL)

In den Cup-Achtelfinals kommt es somit zu einem kleinen Zürcher Derby: Der Erstligist Red Star empfängt Titelverteidiger FC Zürich.

Die Auslosung ergab zudem zwei Duelle zwischen Teams aus der Super League: Lugano spielt gegen Neuchâtel Xamax, der FC St. Gallen trifft auf Sion. Im einzigen Spiel zwischen Unterklassigen duellieren sich die Challenge-League-Klubs Rapperswil-Jona und Kriens.

YB reist zum GC-Schreck

Der FC Basel tritt in Winterthur zu einem Cup-Klassiker an. Man erinnert sich an den Cupfinal 1975 (der FCB gewann in der Verlängerung), aber auch an den Halbfinal im Frühling 2017. Damals setzten sich die Basler auf der Schützenwiese 3:1 durch.

Stade Nyonnais empfängt nach seinem vielbeachteten Sieg gegen GC auch in den Achtelfinals einen Hochkaräter: die Young Boys. Der Meister setzte sich in den ersten zwei Runden gegen unterklassige Mannschaften (Biel, Schaffhausen) erst in der Verlängerung durch.

Die Partien finden am 31. Oktober und 1. November statt.

Sendebezug: SRF zwei, «Goool», 16.09.2018, 18:00 Uhr