Der FC St. Gallen könnte zuversichtlich in den Cup-Viertelfinal gegen Basel steigen – wenn da nicht die Statistik wäre.

Legende: Im Januar gab's ein 1:1 Basel Kasim Nuhu im Duell mit dem St. Galler Jérémy Guillemenot. key/Gian Ehrenzeller

Tabellen-3. in der Super League, Schub durch ein souveränes 4:0 in Sion im letzten Spiel, Heimrecht: Eigentlich gibt es keinen Grund, warum sich der FC St. Gallen vor dem Cup-Viertelfinal am Mittwoch im kybunpark nicht zum Favoriten erklären sollte.

Zumal Gegner Basel weiterhin zwei Gesichter zeigt: In der Europa League Trabzonspor eliminiert, dann in Lugano eine Stunde lang kaum einen Fuss vor den anderen gebracht, ehe durch eine Leistungssteigerung doch noch ein Punktgewinn resultierte.

Vogel: FCSG heikler Gegner

FCB-Coach Heiko Vogel zeigt sich denn auch zurückhaltend: «Der FC St. Gallen ist eines der am schwierigsten zu bespielenden Teams in der Schweiz. Die Mannschaft ist eingespielt und tritt selbstbewusst, mit einem klaren Plan, auf», wird der Deutsche auf der FCB-Homepage zitiert.

Aus Respekt vor «Grün-Weiss» verzichtet Vogel auch auf eine Rotation auf der Goalie-Position. Somit wird der zuletzt starke Marwin Hitz das Tor hüten.

Vogel: 6 Spiele, 6 Siege

Ginge es nach der Fussball-Geschichte, wäre allerdings der FCB klar favorisiert. Gleich drei Statistiken sprechen am Mittwoch für das Gäste-Team:

Heiko Vogel hat als FCB-Cheftrainer noch kein Cup-Spiel verloren. In seiner rund ein Jahr dauernden ersten Amtszeit von Oktober 2011 bis Oktober 2012 feierte er saisonübergreifend sechs Siege – im Mai durch ein 5:3 über Luzern auch im Cupfinal.

Im Cup gewann der FCB fünf von sechs Partien gegen St. Gallen. Der einzige Erfolg der Ostschweizer ist 78 Jahre her. Im einzigen Duell seit der Jahrtausend-Wende setzte sich der FCB 2015 im Halbfinal im kybunpark mit 3:1 durch. Bereits vor acht Jahren mit dabei: Taulant Xhaka und Fabian Frei.

04:43 Video Cup-Halbfinal 2015: St. Gallen – Basel 1:3 Aus sportlive vom 08.04.2015. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 43 Sekunden.

Seltene St. Galler Heimsiege gegen Basel

Der Heimvorteil für St. Gallen war in den letzten Direktduellen keiner: Seit September 2017 konnte der FCSG nur 1 von 10 Heimspielen gegen Basel gewinnen (ein 3:1 im Februar 2021). Dazu gab es 3 Remis und 6 Niederlagen. Gegen den FCB hat St. Gallen auch einige der übelsten Heimpleiten kassiert – wer erinnert sich nicht an das 0:7 in der Super League im Jahr 2016?

02:19 Video Archiv: Das 0:7-Debakel vor 7 Jahren Aus sportlive vom 17.04.2016. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 19 Sekunden.

Dass es am Mittwoch aus St. Galler Sicht so weit kommt, ist unwahrscheinlich. Die St. Galler Frauen-Equipe hat es letztes Wochenende vorgemacht und mit einem glatten 3:0 (über Aarau) die Cup-Halbfinals erreicht.