Legende: Treffen im Cup aufeinander Lausannes Nikola Boranijasevic (l.) und GC-Mittelfeldspieler Giotto Morandi. Freshfocus

In den beiden bisherigen Achtelfinal-Duellen setzte sich jeweils überraschend der Unterklassige durch. Aarau eliminierte den FC Sion mit 4:2 nach Verlängerung, Winterthur deklassierte vor einer Woche den letztjährigen Cupfinalisten Basel im St.-Jakob-Park gleich mit 6:2.

Würde auch am Mittwoch im Zürcher Letzigrund der Unterklassige siegen, wäre dies allerdings keine grosse Überraschung. Die beiden Klubs hatten sich in der letzten Saison lange um Platz 1 in der Challenge League duelliert. Am Ende stieg Lausanne auf und Rekordmeister GC verpasste sogar die Barrage.

In der laufenden Challenge League sind nun aber die Zürcher der Aufstiegsanwärter Nummer 1. Trotz Querelen in der Vereinsführung ist der Tabellenführer im neuen Jahr noch ohne Niederlage.

Die Gäste aus dem Waadtland vermochten den sportlichen Abwärtstrend zuletzt zu stoppen und verschafften sich in der Super League dank dem Sieg im Léman-Derby gegen Servette sowie dem Remis in Basel wieder etwas Luft.