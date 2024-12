Lugano besiegt im Cup-Achtelfinal Yverdon auswärts mit 2:0 und ist eine Runde weiter.

Der Cupfinalist der letzten 3 Jahre erzielt die Tore erst in der Schlussviertelstunde.

Ebenfalls am Mittwochabend zieht YB in die nächste Runde ein . Gleiches gelingt dem FCB.

Es war keine gute Partie, welche die lediglich 1220 Zuschauer im Stade Municipal zu sehen bekamen. Die 1. Halbzeit ist schnell erzählt: Nach weniger als 120 Sekunden vergab Luganos Shkelqim Vladi eine hochkarätige Chance, danach passierte bis zum Pausenpfiff nicht mehr viel.

Yverdon trifft zweimal den Pfosten ...

Die beiden Teams steigerten sich nach dem Seitenwechsel immerhin. Erneut war es Vladi, der eine frühe Möglichkeit auf dem Fuss hatte (47.). Nach 50 Minuten meldete sich endlich auch Yverdon in dieser Partie an. Mauro Rodrigues scheiterte am Pfosten – wie in der 67. Minute auch sein Teamkollege Mitchy Ntelo.

... aber Luganos Mahmoud trifft ins Tor

Doch insgesamt blieb Lugano die aktivere Mannschaft. Nach 71 Minuten brachte Gäste-Trainer Mattia Croci-Torti mit einem Doppelwechsel frischen Wind. Unter anderem wechselte er Hadj Mahmoud für Anto Grgic ein. Genau 5 Minuten später stand der Tunesier im Strafraum goldrichtig, als er eine scharfe Hereingabe von Mattia Zanotti zum 1:0 ins Tor ablenkte.

In der 83. Minute sorgte Vorlagengeber Zanotti mit einem abgefälschten Schuss für die Entscheidung. In der Nachspielzeit flog Yverdons Djibril Diop noch mit Gelbrot vom Platz. Lugano steht damit zum 5. Mal in Folge im Cup-Viertelfinal und kann weiterhin von der 4. Final-Quali in Serie träumen.

Resultate