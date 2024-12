Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

YB gewinnt beim FC Schaffhausen einen in der 2. Hälfte hitzigen Cup-Achtelfinal mit 1:0.

Das entscheidende Tor gelingt Sandro Lauper 10 Minuten vor der Pause aus grosser Distanz.

Im 2. Durchgang zückt Schiedsrichter Stefan Horisberger innert 14 Minuten 3 Mal Rot.

Lugano setzt sich bei Yverdon-Sport mit 2:0 durch .

Die Berner Young Boys haben die Pflichtaufgabe zu Gast beim unterklassigen FC Schaffhausen ohne viel Glanz gemeistert. Im Achtelfinal des Schweizer Cups resultierte für das Team von Trainer Joël Magnin ein knappes 1:0. Für diese minimale Differenz und damit den erneuten Einzug in den Cup-Viertelfinal hatte in der 35. Minute Sandro Lauper gesorgt.

Nachdem Cedric Itten nach einer Hereingabe von Alan Virginius nur die Latte getroffen hatte, zog Lauper aus über 20 Metern Entfernung ab und traf via Innenpfosten. Für den 28-jährigen Innenverteidiger war es das 1. Tor in dieser Saison und überhaupt seit dem 30. Januar 2024.

Lenjani verpasst für Schaffhausen

Die Führung war zu diesem Zeitpunkt nicht unbedingt gestohlen, über einen Gegentreffer hätten sich die Berner gleichwohl nicht beklagen dürfen. Insbesondere der auffällige Ermir Lenjani, Captain von Schaffhausen und langjähriger Super-League-Akteur, hatte die YB-Defensive das eine oder andere Mal ins Schwitzen gebracht.

In der 12. Minute scheiterte der mittlerweile 35-Jährige mit seinem Schuss am hervorragend reagierenden Berner Goalie Marvin Keller. Gut 6 Minuten später haute der im Strafraum ziemlich unbedrängte Lenjani voll drauf, verzog dabei aber komplett.

Camara verliert die Nerven

Weil ein elegantes Hackentor von Itten kurz vor der Pause wegen einer Abseitsstellung sofort aberkannt wurde, blieb es bis zur Pause beim 1:0 für YB. Ein gefährliches Resultat, das dem FC Schaffhausen auch in der 2. Halbzeit den Glauben gab, gegen den haushohen Favoriten etwas zu reissen.

In der 58. Minute bewahrte Keller die Young Boys erneut vor einem Gegentor, als er einen Weitschuss von Marc Giger parierte. Und nur rund 10 Minuten später schien es, als könnte es tatsächlich nochmals richtig heiss werden für YB: Captain Mohamed Camara wurde für eine Tätlichkeit direkt unter die Dusche geschickt (67.). Der nicht zum 1. Mal negativ auffallende Innenverteidiger griff bei einer Rudelbildung Schaffhausens Ben Schläppi an den Hals.

2 Rote für Schaffhausen innert 2 Minuten

Mit diesem Platzverweis war eine besonders hitzige Schlussphase eingeläutet. Nur 12 Minuten nach der roten Karte gegen Camara wurde auch der Schaffhauser Giger vom Platz gestellt. Der junge Stürmer säbelte Gegenspieler Zachary Athekame völlig frustriert um. Wiederum nur 2 Minuten danach war Schaffhausen dann sogar nur noch zu neunt: Schläppi musste nach einem Foul mit Gelb-Rot vom Platz.

So wurde aus der Unterzahl für YB in wenigen Minuten eine Überzahl. Die Berner bekundeten anschliessend keine Mühe mehr, den knappen Vorsprung über die Zeit zu retten.

So geht es weiter

Für den FC Schaffhausen geht es am Sonntag in den Kanton Genf zum Challenge-League-Überraschungsteam Étoile Carouge. Die Young Boys müssen bereits am Samstag ins Wallis zum FC Sion.

Schweizer Cup