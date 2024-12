Legende: Zeigte seine Klasse Xherdan Shaqiri erzielte mit einem schönen Freistoss das Führungstor für Basel. Freshfocus/Marc Schumacher

Basel behält in einem äusserst umkämpften Cup-Achtelfinal gegen Sion im St. Jakob-Park im Penaltyschiessen die Oberhand.

Anton Kade rettet den FCB mit einem Traumtor zum 2:2 erst spät in die Verlängerung, dort fallen keine Tore.

In den anderen Cup-Achtelfinals am Mittwoch setzt sich YB in Schaffhausen durch, Lugano eliminiert Yverdon.

Zum Schluss musste es Marwin Hitz für den FCB richten: Der routinierte Schlussmann parierte im Penaltyschiessen die Versuche von Cristian Souza und Joel Schmied und ebnete Basel so doch noch den Weg in den Viertelfinal des Schweizer Cups. Auf Seiten des Heimteams gab es keine Fehlschüsse, der Reihe nach Xherdan Shaqiri, Anton Kade, Kevin Carlos und Bradley Fink stellten das Weiterkommen mit ihren erfolgreichen Versuchen vom Punkt sicher.

Kade als Retter in der Not

Etwas weniger als eine Stunde zuvor war Basel noch am Rande des Ausscheidens gewesen. Sion führte bis in die 86. Minute mit 2:1, ehe Kade die Muttenzerkurve und die Mehrzahl der gut 16'000 Zuschauer im Stadion mit dem Ausgleich fürs erste erlöste – und wie. Der nach etwas mehr als einer Stunde eingewechselte Deutsche fasste sich in der 86. Minute ein Herz und hämmerte den Ball aus 25 Metern sehenswert unter die Latte.

In der Verlängerung taten sich dann beide Teams schwer, offensiv gefährliche Akzente zu setzen. So war es letztlich nur logisch, musste die Entscheidung im Penaltyschiessen fallen. Über die vollen 120 Minuten gesehen betrieb der FCB den grösseren Aufwand und erzwang somit gewissermassen das Glück vom Elfmeterpunkt.

Sions starke Antwort auf Shaqiri-Freistoss

Die Partie hatte keine lange Anlaufzeit benötigt. Das erste Highlight bekamen die Zuschauer bereits in der 5. Minute serviert, als Shaqiri einen Freistoss aus etwas mehr als 20 Metern herrlich an der Sittener Mauer vorbei ins Tor zirkelte.

Die Gäste liessen sich vom frühen Rückstand jedoch nicht aus der Ruhe bringen, verfolgten den von Trainer Didier Tholot festgelegten Plan weiter und wurden dafür nach einer knappen halben Stunde belohnt. Einen Stellungsfehler von FCB-Verteidiger Nicolas Vouilloz nutzten die Walliser zum 1:1-Ausgleich aus. Theo Bouchlarhem verwertete die Vorlage von Ilyas Chouaref aus kurzer Distanz. Dieselben Protagonisten produzierten nur 9 Minuten später das 2:1 für Sion. Erneut patzte Vouilloz, Chouaref legte auf für Bouchlarhem, der den Doppelpack schnürte.

So geht's weiter

Lange hat Sion nicht Zeit, um diese Enttäuschung zu verdauen. Bereits am Samstag empfangen die Walliser in der Super League das in den letzten Wochen besser in Fahrt gekommene YB. Basel seinerseits reist am Sonntag zum schwierig Auswärtsspiel in die Ostschweiz zum FC St. Gallen.

Resultate