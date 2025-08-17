Super-League-Vertreter Lugano unterliegt in der 1. Runde des Schweizer Cups dem SC Cham mit 2:3.

Beide Teams treffen in einem dramatischen Finish in der Nachspielzeit.

Joël Ris erzielt den Siegtreffer für den Underdog aus der Promotion League.

Die Luganesi scheinen dem SC Cham zu liegen. Erst noch vor zwei Wochen wurde zum Meisterschaftsstart Lugano II gleich mit 6:0 nach Hause geschickt. Am Sonntag rang der Klub aus der Promotion League auch noch das Fanionteam nieder und sorgte für das erste Scheitern eines Super-League-Klubs in dieser Cup-Spielzeit.

Der 3:2-Sieg in der 1. Runde hatte es in sich. Zunächst lief für Lugano alles nach Plan: Die Tessiner führten durch einen Treffer von Daniel Dos Santos rasch mit 1:0 und kontrollierten die Partie ohne grössere Mühe. Fünf Minuten vor der Pause kamen die Zentralschweizer mit einem Freistoss und zwei gewonnenen Kopfbällen fast aus dem Nichts zum Ausgleich.

Nach dem Tor von Chef Eric Tia zeigte sich, wie fragil der FC Lugano trotz der Siege in den letzten Tagen gegen Basel und Celje immer noch ist. In der 49. Minute schaffte es der Unterklassige mit wenigen Pässen in den Strafraum der Luganesi, wo Laurin Vögele mit einem Schuss aus ungünstiger Position den schlecht reagierenden Goalie Amir Saipi überraschte. Der Favorit suchte danach recht unbeholfen den Ausgleich, der ihm dank eines von Spezialist Anto Grgic verwandelten Penaltys in der 1. Minute der Nachspielzeit etwas glückhaft gelang.

Ris traumhaft zur Überraschung

Wer dachte, Lugano hätte damit in letzter Minute den Kopf aus der Schlinge gezogen, lag falsch. Cham schlug in der 93. Minute ein drittes Mal zu. Ein Freistoss aus dem Halbfeld landete via Kopf von Captain Fabio Niederhäuser bei Joël Ris, der mit einem Halbvolley unter die Latte traf und damit die Sensation perfekt machte.

In den letzten Saisons hatte Cham verschiedentlich gezeigt, dass es Super-League-Klubs fordern kann. Der grosse Cup-Coup – ein 2:1 gegen Servette – lag aber bereits 13 Jahre zurück. Mit dabei war damals als Verteidiger auch der aktuelle Trainer Pascal Nussbaumer.

Schweizer Cup