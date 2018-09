Der FCZ muss gegen Breitenrain nur für kurze Zeit um den Sieg bangen.

Basel schlägt Echallens hoch, Lugano siegt bei Azzurri knapp.

Breitenrain (PL) - FC Zürich 2:4

Der FC Zürich kam kurz vor Spielende doch noch ins Zittern. Trotz 3:0-Führung liessen die Gäste Breitenrain bis auf ein Tor herankommen: In der 81. Minute traf Raphael Kehrli, 9 Minuten später netzte Miroslav Konopek für den «Underdog» ein. Roberto Rodriguez machte für den FCZ aber in der Nachspielzeit alles klar. Die Zürcher waren in der 4. Minute durch Stephen Odey in Führung gegangen. Benjamin Kolloli und Alain Nef waren für die weiteren Tore verantwortlich.

Echallens (1.) - Basel 2:7

Erstligist Echallens hielt gegen Basel bis zur 52. Minute ein 0:0. Doch dann schlug der Favorit aus dem Oberhaus erbarmungslos zu. Neo-Nationalspieler Albian Ajeti stellte mit einem Doppelpack auf 2:0 (52./53.). Und nach Echallens' Anschlusstreffer (55.) sorgten Ricky van Wolfswinkel, Kevin Bua und Samuele Campo bis zur 69. Minute für eine beruhigende 5:1-Führung. Den Schlusspunkt vor über 4000 Zuschauern setzte aber der «Underdog» mit dem 2. Ehrentreffer (90.).

Azzurri Lausanne (1.) - Lugano 0:1

Nicht mit Ruhm bekleckerte sich Lugano am Lac Léman. Der Superligist ging gegen die Erstligisten von Azzurri Lausanne zwar schon in der 5. Minute standesgemäss in Führung. Jonathan Sabbatini hiess der Torschütze. Doch viel mehr zeigten die Tessiner nicht. Dafür musste Lugano-Keeper Noam Baumann nach der Pause zweimal in extremis retten.

