FCZ noch nicht fix in der Championship Group

0:1 in Lausanne

Lausanne-Sport schlägt den FC Zürich in der 32. Runde der Super League zu Hause mit 1:0

Das einzige Tor der Partie erzielt Fousseni Diabaté mit einem wuchtigen Schuss in der 26. Minute.

Parallel dazu verliert GC bei Marco Schällibaums Debüt zu Hause gegen Lugano mit 0:1.

Der FC Zürich muss weiter auf die definitive Qualifikation für die Championship Group warten. Einem über 90 Minuten gesehen harmlosen FC Zürich gelang es auch im dritten Anlauf in dieser Saison nicht, Lausanne-Sport zu bezwingen. Nach zuvor 2 Unentschieden unterlagen die Zürcher verdientermassen mit 0:1.

Legende: Grund zur Freude Fousseni Diabaté (links), nach seinem goldenen Treffer gegen den FCZ. Freshfocus/Pascal Muller

Diabaté mit dem goldenen Treffer

Die Gäste aus Zürich starteten aufsässig, setzten die Lausanner unter Druck und kamen gleich zu einer ersten Chance durch Jonathan Okita (4.). In der Startphase war klar ersichtlich, bei welcher Mannschaft stärker durchrotiert wurde. Beim FCZ starteten 2 neue im Vergleich zum 1:0-Sieg bei Servette, Ludovic Magnin brachte gleich 7 neue gegenüber dem 0:0 in Luzern.

Lausannes neu zusammengestellte Mannschaft brauchte eine Weile, bis sie dem FC Zürich ebenbürtig wurde. Kaum war sie im Spiel angekommen, ging sie auch gleich in Führung. Fousseni Diabaté wuchtete den Ball von der Strafraumgrenze in die weite Ecke (26.), FCZ-Keeper Yanick Brecher war chancenlos.

00:42 Video Diabaté hämmert den Ball an Brecher vorbei ins Tor Aus Sport-Clip vom 13.04.2024. abspielen. Laufzeit 42 Sekunden.

Harmlose Zürcher

Okita war vor der Pause der Zürcher Aktivposten schlechthin. Wie so oft in letzter Zeit agierte er aber auch in Lausanne wieder glücklos. Ein abgefälschter Schuss landete knapp neben dem Tor.

Nach der Pause hatten die Zürcher zwar mehr vom Spiel, konnten sich aber nur äusserst selten gute Chancen erspielen. Die beste Chance hatte Armstrong Oko-Flex (83.) nach tollen Zusammenspiel mit Bledian Krasniqi. Aus aussichtsreicher Position schob der 22-Jährige den Ball am Tor vorbei.

Tief in der Nachspielzeit hatten die Lausanner noch die Chance auf das 2:0. Nach einer weiten Flanke machte Brecher den Winkel gekonnt zu und verhinderte einen Treffer durch Haithem Loucifs.

So geht es weiter

Zum Abschluss der ersten Meisterschaftsphase empfängt der FC Zürich den FC St. Gallen. Lausanne gastiert am Samstagabend auswärts beim FC Lugano.