Lugano gewinnt in der 32. Runde der Super League mit 1:0 gegen die Grasshoppers.

Den einzigen Treffer der Partie erzielt Zan Celar in der 10. Minute mittels Penalty.

In der zeitgleichen Partie zwischen Lausanne-Sport und dem FCZ siegen die Romands ebenfalls mit 1:0.

In der 76. Minute keimte bei GC nochmals Hoffnung auf. Schiedsrichter Mirel Turkes schaute sich ein überhartes Einsteigen von Hadj Mahmoud gegen GC-Stürmer Dorian Babunski am Bildschirm an und entschied sich für die rote Karte.

Mahmoud muss nach rüdem Foul vorzeitig unter die Dusche

GC blieb in numerischer Überzahl allerdings ähnlich harmlos wie zuvor und kam zu keiner echten Ausgleichsmöglichkeit mehr. So feierte Lugano dank einem 1:0-Minisieg den 7. Vollerfolg aus den letzten 8 Liga-Spielen.

Entscheidung vom Punkt

Der einzige Treffer des Abends ging auf das Konto von Super-League-Topskorer Zan Celar. Der Slowene verwertete bereits in der 10. Minute einen Penalty. Er verlud GC-Goalie Steven Deana, der den kranken Justin Hammel ersetzte, und schob flach in die rechte Ecke zu seinem 13. Saisontreffer ein.

Hoxha springt der Ball an die Hand – Celar verwandelt den Penalty

Renato Steffen hatte den Ball zuvor aus spitzem Winkel an den ausgestreckten Arm von GC-Verteidiger Florian Hoxha geköpfelt. Dieser hatte vor Wochenfrist in Yverdon bereits einen Handelfmeter verursacht.

Kaum Torszenen

In der Folge konnten sich beide Teams kaum nennenswerte Torchancen erspielen. GC stand unter Neo-Trainer Marco Schällibaum hinten zwar gut, trat offensiv über weite Strecken aber kaum in Erscheinung. Lugano auf der anderen Seite gab sich mit dem 1:0 zufrieden und setzte sich im 3. Saisonduell erstmals gegen die Grasshoppers durch.

Präsidentin Johns am Spiel Box aufklappen Box zuklappen GC-Präsidentin Stacy Johns fand zum 2. Mal seit der Übernahme des Vereins im Januar den Weg nach Zürich. Im Vorfeld der Partie gegen Lugano zeigte sie sich nahbar und grillierte zusammen mit Fans auf der Zürcher Josefswiese.

Johns: «Denke nicht, dass es eine Krise ist»

Die Tessiner rücken durch den Sieg mindestens bis am Sonntag auf Rang 2 vor und liegen bei einem Spiel mehr noch 3 Punkte hinter Leader YB. Der mittlerweile seit 8 Spielen sieglose Rekordmeister befindet sich derweil weiter tief im Abstiegskampf. Der Rückstand auf den rettenden 10. Rang, den der FC Basel mit einem Spiel weniger belegt, beträgt 6 Punkte. Schlusslicht Stade-Lausanne-Ouchy liegt allerdings auch 7 Zähler hinter den Zürchern.

So geht es weiter

Für die beiden Teams geht es am nächsten Samstag mit der letzten Runde der ersten Meisterschaftsphase weiter. GC gastiert beim Vizemeister aus Genf und Lugano will seine starke Form zuhause gegen Lausanne-Sport fortsetzen.