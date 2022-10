In der 10. Runde der Super League fährt Lugano einen 1:0-Heimsieg gegen den FC Basel ein.

Den einzigen Treffer der Partie erzielt Hicham Mahou in der 33. Minute. Sein Treffer bringt Lugano vom 8. auf den 4. Rang.

Die weiteren Partien von Sonntag: Servette und Luzern trennen sich 1:1, der FCZ und Winterthur liefern eine Nullnummer ab.

2 Spiele, 2 Niederlagen, 0 Tore – die Bilanz des FC Basel in der 40. Kalenderwoche 2022 ist ernüchternd. Nachdem es am Donnerstag zuhause eine Europacup-Niederlage gegen Bratislava abgesetzt hatte, gingen die «Bebbi» auch beim Gastspiel in Lugano leer aus. In der 10. Runde der Super League verlor das Frei-Team im Tessin mit 0:1.

Dabei hatten die Basler in der 2. Halbzeit viel unternommen, um immerhin einen Punkt aus dem Cornaredo zu entführen. 2 Mal wurde es im Strafraum der «Bianconeri» brandgefährlich:

56. Minute: Basel hat Freistoss, Taulant Xhaka legt sich den Ball zurecht. Sein «Holperball» findet irgendwie den Fuss Andi Zeqiris. Statt kollektivem Basler Jubel gibt es im Cornaredo aber Szenenapplaus für die Glanztat von Torhüter Amir Saipi.

Basel hat Freistoss, Taulant Xhaka legt sich den Ball zurecht. Sein «Holperball» findet irgendwie den Fuss Andi Zeqiris. Statt kollektivem Basler Jubel gibt es im Cornaredo aber Szenenapplaus für die Glanztat von Torhüter Amir Saipi. 75. Minute: Der FCB – während dieser Partie durch seine Lethargie auffallend – lässt für einmal seine Klasse aufblitzen und spielt Luganos Defensive schwindlig. Fabian Freis Distanzschuss landet schliesslich am rechten Pfosten. Zu einer besseren Chance sollte Basel nicht mehr kommen.

00:52 Video Zeqiri scheitert an Saipi, Frei am Pfosten Aus Sport-Clip vom 09.10.2022. abspielen. Laufzeit 52 Sekunden.

Doumbias Pass: Extraklasse

Aus einer ereignisarmen 1. Halbzeit ragte der einzige Treffer der Partie heraus, für den Hicham Mahou in der 33. Minute besorgt war. Sein Mitspieler Ousmane Doumbia bewies in der Situation ein exzellentes Auge und lieferte per Steilpass die Vorlage zu Luganos wichtigem Treffer.

Wichtig deshalb, weil Lugano dank des Vollerfolges vom 8. auf den 4. Tabellenrang vorrückt und am FCB vorbeizieht. Die Rotblauen liegen nach dem 10. Spieltag mit 12 Punkten auf dem 7. Rang. Im Vergleich zur Konkurrenz haben die Basler aber eine Super-League-Partie weniger in den Beinen.

00:28 Video Mahou macht das Beste aus Doumbias exzellenter Vorlage Aus Sport-Clip vom 09.10.2022. abspielen. Laufzeit 28 Sekunden.

So geht's weiter

Der FC Basel trifft am Donnerstag um 18:45 Uhr auf Slovan Bratislava. Das 4. Gruppenspiel der Conference League bietet dem FCB die Chance zur Revanche. In der Super League geht's für die «Bebbi» am Sonntag, 16. Oktober, mit dem Auswärtsspiel in Genf weiter. Anpfiff ist um 16:30 Uhr. Am selben Tag spielt auch Lugano. Die Tessiner sind ab 14:15 Uhr zu Gast bei St. Gallen.