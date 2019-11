5. Meisterschafts-Niederlage in Folge: Thun verliert zuhause gegen den FC Zürich mit 0:1.

Matchwinner: Blaz Kramer erzielt den entscheidenden Treffer in der 40. Minute.

Zweimal Gelb-Rot: Beide Teams beenden die Partie mit einem Mann weniger.

St. Gallen rückt vor: Die Ostschweizer feiern einen klaren 3:0-Heimsieg über Sion.

Nicht schon wieder, werden sich die Thuner wohl sagen. Die Berner Oberländer zeigten erneut eine ganz gute Vorstellung in der Meisterschaft, blieben aber einmal mehr ohne Ertrag. Das 0:1 gegen den FC Zürich war die 5. Niederlage in Folge, die 8. in den letzten 9 Partien.

Leichtfertiger Ballverlust entscheidet Partie

Auch die Hilfe von Schiedsrichter Sandro Schärer konnte Thun nicht annehmen. In der 58. Minute schickte der Unparteiische Simon Sohm mit Gelb-Rot vom Platz – ein sehr harter Entscheid. Und tatsächlich kamen die Thuner kurz darauf zur besten Chance des Spiels, die Yanick Brecher aber mit einem Glanzreflex zunichte machte.

Zu diesem Zeitpunkt hatten die Thuner 0:1 in Rückstand gelegen. Und dies, weil sie einmal für einen Moment nicht ganz auf der Höhe waren. Ein leichtfertiger Ballverlust im Mittelfeld leitete die Niederlage ein. Der FCZ schaltete blitzschnell um, nach 2 Pässen stand Blaz Kramer alleine vor Guillaume Faivre und verwertete eiskalt (40. Minute).

Thun macht mehr fürs Spiel – FCZ trifft

Danach verteidigten die Gäste mit Mann und Maus und hatten mit Brecher einen Mann im Tor, der alles hielt, was auf sein Gehäuse geflogen kam. 8 Minuten vor Schluss nahm sich das Heimteam selber den Wind aus den Segeln, weil auch Sven Joss die 2. gelbe Karte gesehen hatte.

Dabei hatte die Partie für Thun gut begonnen. Mehr Ballbesitz, mehr Torschüsse, mehr gewonnene Zweikämpfe in der 1. Halbzeit – und trotzdem ging der FCT mit einem Rückstand in die Pause. Irgendwie sinnbildlich für die momentane Verfassung von Thun.

