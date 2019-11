St. Gallen gewinnt zuhause gegen ein enttäuschendes Sion mit 3:0 und bleibt am Spitzenduo YB und FCB dran.

Für die Ostschweizer treffen Jordi Quintilla (56.), Ermedin Demirovic (61.) und Silvan Hefti (73.)

Im anderen Spiel des Abends bezwingt Zürich den FC Thun mit 1:0.

Und dann platzte der Knoten doch noch: Nachdem St. Gallen mehr als eine Halbzeit lang auf den Führungstreffer gedrückt hatte und zu ausgezeichneten Chancen gekommen war, fiel das 1:0 ausgerechnet nach einem kuriosen Standard.

Peter Zeidler zu Gast im «sportpanorama» Der St. Galler Erfolgstrainer spricht am Sonntag im «sportpanorama» (18:30 Uhr auf SRF zwei) mit Paddy Kälin über seine Arbeit beim FC St. Gallen.

Aktives oder passives Abseits?

Der von Jordi Quintilla flach zur Mitte gezogene Ball kullerte an Freund und Feind vorbei und landete schliesslich hinter Anton Mitrjuschkin im Tor. Der Sittener Schlussmann war dabei von Cedric Ittens Bewegung zum Ball entscheidend irritiert worden.

Weil der St. Galler die Kugel aber nicht mehr berührte, tat es gemäss Schiedsrichter Alain Bieri auch nichts zur Sache, dass Itten bei der Ballabgabe leicht im Abseits gestanden war.

3. Sieg in Folge

Die Ostschweizer hatten Blut geleckt und legten gegen ein planloses Sion entschlossen nach. Eine Viertelstunde nach dem ersten Treffer staubte Ermedin Demirovic aus kurzer Distanz ab, 20 Minuten vor Schluss besorgte Captain Silvan Hefti den 3:0-Endstand.

Mit dem 3. Sieg in Serie schloss das Team von Coach Peter Zeidler punktemässig zum zweitplatzierten FC Basel auf. In Sitten derweil hatte die anhaltende Baise schon am Morgen danach Konsequenzen: Chef-Coach Stéphane Henchoz stellte sein Amt zur Verfügung.

