Der FC Lugano gewinnt dank schönen Toren zuhause in der 24. Runde der Super League gegen den FC Zürich mit 2:0.

Für den FCZ ist es die erste Niederlage im laufenden Jahr, die Tessiner gewinnen zum 4. Mal in Folge gegen Zürich.

YB besiegt Sion am frühen Abend in Überzahl problemlos 4:0.

Es waren 2 wirklich sehenswerte Tore, die Lugano den Heimsieg gegen Zürich brachten. Dabei zeigten die Tessiner auch ihre Variabilität, hätten die Treffer doch auch unterschiedlicher nicht sein können. Einer zauberte ausserdem besonders: Captain Jonathan Sabbatini.

In der 23. Minute fand er aus dem Abwehrdrittel heraus mit einem langen Ball Ignacio Aliseda auf dem linken Flügel, knapp in der gegnerischen Hälfte. Und lieferte damit tatsächlich eine Vorlage: Der Argentinier nahm Tempo auf, düste in Richtung FCZ-Tor, liess mit mehreren Übersteigern Becir Omeragic aussteigen und traf im Anschluss zur 1:0-Führung.

Tor Nummer 2 fiel in der 2. Nachspielzeit-Minute der ersten Hälfte, gleich durch Sabbatini selbst. Ausgangspunkt war der einstmalige FCZ-Mittelfeldmotor Ousmane Doumbia, der zuerst den Ball stark behauptete und dann im Wegrutschen den rechten Flügelspieler Roman Macek bediente. Dieser bewies Übersicht, legte den Ball in den Rückraum, wo Aliseda für den besser positionierten Sabbatini durchliess. Der Uruguayer vollendete per Flachschuss.

Zürich in Hälfte 2 zu wenig zwingend

In der 2. Hälfte brachte FCZ-Trainer Bo Henriksen den offensiven Mittelfeldspieler Antonio Marchesano für Stürmer Roko Simic – eventuell im Wissen, dass der FCZ-Routinier gegen keinen Gegner in seiner Karriere bisher öfter traf als gegen Lugano (7). Tatsächlich hatten die Gäste nach der Pause gleich Aufwind. Cheick Conde (49.) und Jonathan Okita (52.) vergaben Möglichkeiten zum Anschlusstreffer.

Beim guten Start in die 2. Hälfte blieb es dann aber für den FCZ. Je länger die Partie fortan dauerte, desto zerfahrener wurde sie. Dies spielte Lugano in die Karten, das unter dem Strich leicht die bessere Mannschaft war, sich den Sieg aber mit der besseren Chancenverwertung verdiente. Und Glück hatte, dass Aiyegun Tosin in der 14. Minute nur die Latte getroffen hatte. So blieb es beim 2:0 für Lugano, es ist der 4. Sieg in Folge für die Tessiner gegen Zürich, das seinerseits die erste Niederlage im Jahr 2023 erleidet.

So geht's weiter

Lugano schnappt sich vorerst Rang 3 von St. Gallen, die Ostschweizer können am Sonntag gegen Basel aber nachlegen. Der FCZ bleibt auf Rang 8 sitzen – und hat am Samstag zuhause gegen Luzern in der 25. Runde wieder die Chance, Punkte im Abstiegskampf zu sammeln. Lugano spielt als nächstes am Sonntag bei Servette.