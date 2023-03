Bettoni-Debüt missglückt: Sion verliert in Bern klar

In der 24. Runde der Super League schlägt YB den FC Sion im Wankdorf problemlos mit 4:0.

Beim Debüt von Sion-Trainer David Bettoni muss das Team nach einer roten Karte gegen Giovanni Sio (25.) lange in Unterzahl agieren.

Im zweiten Spiel des Abends empfängt der FC Lugano den FC Zürich. Diese Partie können Sie live auf SRF zwei verfolgen. Dass die erste Aufgabe als Sion-Trainer keine einfache werden würde, hatte Neo-Coach David Bettoni wohl geahnt. Auswärts in Bern hat Sion seit 1996 keine Meisterschaftspartie mehr gewonnen. Und die aktuelle Form der Sittener liess ebenfalls wenig Gutes vermuten. Die Vorahnungen bewahrheiteten sich früh: Bereits nach zwei Minuten führte der Favorit aus Bern, Meschack Elia hatte einen Abpraller zur frühen Führung für YB verwertet.

01:01 Video Elia bringt YB früh in Führung Aus Sport-Clip vom 11.03.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 1 Sekunde.

Nach dem verschlafenen Start konnte sich das Team von Bettoni zwar stabilisieren, doch nach 25 Minuten gab es den nächsten Dämpfer. Giovanni Sio flog mit der direkten roten Karte vom Platz. In einer Situation abseits des Spielgeschehens geriet der Stürmer mit Cédric Zesiger aneinander. Der Sittener schlug mehrmals nach hinten aus – traf Zesiger dabei jedoch nie. Trotzdem wurde er dafür von Schiedsrichter Luca Cibelli vom Platz verwiesen.

01:51 Video Sio fliegt nach einer Reiberei mit Zesiger vom Platz Aus Sport-Clip vom 11.03.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 51 Sekunden.

YB macht schnell alles klar

In Unterzahl stellte Bettoni sein Team um, setzte trotz Rückstand noch mehr auf die Defensive. Dies ging bis in die 38. Minute gut, dann entwischte Elia der ganzen gegnerischen Abwehr, blieb vor Lindner cool und verwertete zum 2:0. Der YB-Stürmer erzielte damit in diesem Spiel seine Saisontore 6 und 7.

In der 2. Halbzeit konnte sich dann mit Fabian Rieder noch ein weiterer YB-Akteur als Doppeltorschütze feiern lassen. In der 65. Minute machte er mit dem 3:0 alles klar. Und wenige Minuten vor Schluss war er mit einem Traumtor für den Endstand besorgt. Aus knapp 20 Metern legte sich der 21-Jährige den Ball zurecht und schlenzte ihn herrlich an Lindner vorbei ins Eck.

Schliessen 00:32 Video Rieder mit dem sehenswerten Schlusspunkt Aus Sport-Clip vom 11.03.2023. abspielen. Laufzeit 32 Sekunden. 00:42 Video Rieder nach starkem Laufweg mit dem 3:0 Aus Sport-Clip vom 11.03.2023. abspielen. Laufzeit 42 Sekunden.

Für Sion wird's eng

Das Debüt von Bettoni ist damit gehörig missglückt. Weiterhin liegt der FC Sion auf dem zweitletzten Rang. Das punktgleiche Winterthur, das nur noch wegen den weniger geschossenen Toren auf dem Barrageplatz liegt, könnte allerdings bereits am Sonntag mit einem Punktgewinn auswärts bei GC an den Wallisern vorbeiziehen.

So geht's weiter

Für YB steht am kommenden Sonntag das Heimspiel gegen den FC Basel an. Sion empfängt bereits am Samstag die Grasshoppers zum Duell im Abstiegskampf. Diese Partie können Sie ab 20:30 Uhr live bei SRF verfolgen.