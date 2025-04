Per E-Mail teilen

In der 71. Minute konnten sich die Winterthurer bei ihrem Torhüter Stefanos Kapino bedanken. Der Grieche konnte einen satten Distanzschuss von Koba Koindredi gerade noch aus der Ecke kratzen und an den Pfosten lenken. Es war dies die gefährlichste Ausgleichschance der Lausanner.

In der Nachspielzeit rettete dann auch noch Innenverteidiger Loïc Lüthi nach einem Freistoss für seinen geschlagenen Goalie knapp vor der Torlinie.

Zehn Minuten vor der Riesentat Kapinos war das Team von Uli Forte etwas glücklich zum Führungstor gekommen. Matteo Di Giusto brachte eine Ecke von links in den Sechzehner. Am zweiten Pfosten stand Alexandre Jankewitz bereit, um den Ball einzunicken. Doch Morgan Poaty kam ihm zuvor und erzielte damit ein Eigentor.

Wenig Spielfluss im ersten Durchgang

Die Zuschauer auf der Schützenwiese hatten in der ersten Halbzeit eher magere Fussballkost aufgetischt bekommen. Die Partie fand hauptsächlich im Mittelfeld statt, Torchancen waren Mangelware.

Ludovic Magnin war ausserdem zu einem frühen verletzungsbedingten Wechsel gezwungen. Nach einem Kopfballduell war Marvin Senaya benommen liegen geblieben. Der Aussenverteidiger spielte zunächst noch einige Minuten weiter, musste aber nach 16 Minuten für Raoul Giger vom Platz.

Die beste Chance verzeichneten die Waadtländer in der 41. Minute. Beyatt Lekoueiry und Fousseni Diabaté kombinierten sich gekonnt durch die Winterthurer Hintermannschaft und fanden Teddy Okou. Der Stürmer kam im Strafraum zum Abschluss, verfehlte jedoch das Tor.

Lausanne bangt um Championship Group

Das letzte Aufeinandertreffen dieser beiden Teams auf der Schützenwiese im November konnten die Winterthurer mit demselben Resultat für sich entscheiden. Mit dem Sieg bleibt das Tabellenschlusslicht an der Konkurrenz dran. Der Abstand auf den elften Platz beträgt durch den Sieg von GC aber weiterhin sechs Punkte.

Um sein Ziel vom Verbleib in der Championship Group noch erreichen zu können, ist für Lausanne ein Sieg im Duell mit Lugano Pflicht. Ausserdem ist man darauf angewiesen, dass der FCZ auswärts bei den Young Boys keine Punkte holt.

So geht es weiter

Am letzten Spieltag vor der Tabellenteilung trifft Winterthur im Direktduell im Tabellenkeller am Samstag auswärts auf die Grasshoppers. Lausanne empfängt am Ostermontag zuhause den FC Lugano (live auf SRF zwei).

