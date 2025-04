GC feiert in der zweitletzten Super-League-Runde vor der Tabellenteilung einen 2:1-Auswärtssieg in Yverdon.

Der eingewechselte Pascal Schürpf trifft in der 78. Minute nach einem Freistoss zum Sieg.

Im Kampf gegen den Abstieg ist der Sieg für die Zürcher umso wichtiger, weil Winterthur zuhause gegen Lausanne gewinnt.

Die Grasshoppers haben in der Super League den zweiten Sieg in Folge gefeiert. Dies ist den Zürchern zuletzt Mitte Dezember gelungen. Der Auswärtssieg in Yverdon ist für GC im Kampf gegen den Abstieg ein besonders wichtiger. Mit Yverdon bezwang man einen direkten Gegner im Abstiegskampf. Gleichzeitig konnte Schlusslicht Winterthur, das zuhause gegen Lausanne ebenfalls drei Punkte einfuhr, auf Distanz gehalten werden.

Gefeierter Mann bei GC war Pascal Schürpf, der in der 65. Minute in die Partie gekommen war. Nach einem Freistoss von Giotto Morandi von der linken Seite stieg der Joker am höchsten und verlängerte den Ball – wenn auch nur mit einer minimen Berührung – in die Maschen. Schürpf war seit dem Jahreswechsel wenn überhaupt nur noch zu Kurzeinsätzen gekommen.

In den Minuten bis zum Schlusspfiff gelang es den Zürchern, den Ball weitgehend vom eigenen Gehäuse fernzuhalten. Dies war den Gästen zuvor zu wenig konsequent gelungen. Yverdon hatte mehr vom Spiel und drückte auf den zweiten Treffer, GC-Goalie Justin Hammel, das Aluminium oder das eigene Unvermögen verhinderten diesen aber.

Abels verursacht Penalty

GC hatte die Partie in der Westschweiz nur in der Startviertelstunde unter Kontrolle. In dieser war auch der Führungstreffer durch Maksim Paskotsi (11.) gefallen. Der Innenverteidiger traf nach einem Eckball zur Führung für die Gäste. Kurz darauf musste Tsiy Ndenge bei den «Hoppers» mit der Bahre vom Platz, nachdem er sich offensichtlich am Knie verletzt hatte.

Der Ausgleich von Yverdon nach 33 Minuten war verdient, kam aus Sicht von GC aber auf unnötige Weise zu Stande. Dirk Abels verursachte im Fallen ein Handspiel. Der daraus resultierende Penalty verwertete Cristiano Piccini zum 1:1.

So geht's weiter

Sowohl für Yverdon wie auch GC wird es im restlichen Verlauf der Saison um den Kampf gegen den Abstieg gehen. Aktuell weisen beide Teams 33 Punkte auf und damit 6 mehr Winterthur. Das Schlusslicht ist am kommenden Samstag der nächste Gegner der Grasshoppers. Yverdon muss am Ostermontag nach Basel.

