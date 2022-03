Sion bezwingt Lausanne-Sport in der 24. Runde der Super League zuhause mit 1:0.

Den einzigen Treffer in einer ereignisarmen Partie erzielt Giovanni Sio.

In der 2. Partie vom Mittwoch bezwingt der FC Zürich den FC Luzern mit 2:0.

Einen einzigen Schuss brachte Sions Offensive auf das Tor von Lausanne-Goalie Mory Diaw – und dieser fand den Weg sogleich ins Tor. Nach einer unglücklichen Tat des Gäste-Torhüters gelangte der Ball zu Baltazar, dessen Schuss von Mitspieler Giovanni Sio ins Tor abgelenkt wurde (63.).

Sios Tor in der 2. Halbzeit kam aus dem Nichts. In beiden Umgängen liessen die Heimfans im Sittener Tourbillon ihrem Unmut freien Lauf. Mit einem gellenden Pfeifkonzert wurde der über weite Strecken mutlose Auftritt des Heimteams abgestraft. Lausanne hingegen nahm das Spiel zeitweise in die Hand, liess kreative Spielzüge aber vermissen.

Fickentscher bester Mann bei Sion

Während die Spieler Sions abgesehen vom einzigen Tor des Abends kaum Akzente setzten, durfte sich immerhin Torhüter und Captain Kevin Fickentscher mehrfach in Szene setzen. So sahen Lausannes Rodrigo Pollero (37.) und Zeki Amdouni (41.) ihre Abschlussversuche kurz vor der Pause vom Sittener Schlussmann entschärft.

Nach der jüngsten Niederlage kommt das Tabellenschlusslicht Lausanne-Sport weiter nicht vom Fleck, Sion hingegen verschafft sich Luft im Kampf um den Barrage-Platz. Mit neu 29 Punkten auf dem Konto nehmen die Walliser vorübergehend den 7. Tabellenrang ein.

So geht's weiter

Am kommenden Wochenende stehen beide Teams in der Super League wieder im Einsatz: Lausanne empfängt am Samstagabend den Tabellenleader FC Zürich. SRF zwei überträgt die Partie ab 20:10 Uhr live. Sion reist am Sonntag in die Ostschweiz zum wieder erstarkten FC St. Gallen, Anpfiff ist um 16:30 Uhr.