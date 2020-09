Der FCSG schlägt zuhause Sion trotz langer Überlegenheit nur 1:0.

Die Walliser spielen wegen einer Notbremse nach einer Stunde in Unterzahl.

Vaduz kommt in Basel zu einem 2:2.

Lausanne besiegt im Léman-Derby Servette mit 2:1.

Der Schweizer U21-Internationale Betim Fazliji musste sich gedulden, ehe er seinen Führungstreffer für den FC St. Gallen bejubeln durfte. Zwar hatte sein Kopfball in der 38. Minute die Torlinie im heimischen Kybunpark überquert. Aber beim vorangegangenen Freistoss war fälschlicherweise auf Abseits entschieden worden. Erst als der VAR eingriff, gab Schiedsrichter Adrien Jaccottet das 1:0.

Keines Kontrollblicks bedurfte es hingegen nach einer Stunde, als Sions Ayoub Abdellaoui direkt Rot kassierte. Der Verteidiger traf als letzter Mann statt dem Ball den Fuss des vorbeieilenden Basil Stillhart. Der folgende Freistoss hätte beinahe die Vorentscheidung gebracht. Victor Ruiz’ direkter Versuch klatschte aber an den rechten Pfosten.

Die Ostschweizer verpassten es in der Folge, sich für ihre Dominanz mit weiteren Toren zu belohnen. Stattdessen wäre Sion durch eine Doppelchance in der Nachspielzeit entgegen dem Spielverlauf beinahe noch zu einem Punktgewinn gekommen.

Erst Europa, dann Liechtenstein

In der Super League folgt für den FCSG am nächsten Sonntag beim FC Vaduz die nächste Gelegenheit, sich effizienter zu präsentieren. Zuvor trifft das Team von Peter Zeidler aber in der 3. Qualifikationsrunde zur Europa League (Donnerstag 20:30 Uhr live auf SRF zwei) zuhause auf AEK Athen.

Hoarau noch nicht auf dem Matchblatt

Fabio Grosso, der italienische Weltmeister von 2006, konnte bei seiner Premiere als Trainer des FC Sion noch nicht auf den prominentesten Walliser Neuzugang zählen. Guillaume Hoarau ist erst am 2. Spieltag im Heimspiel gegen YB spielberechtigt.