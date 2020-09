Basel spielt zum Saisonauftakt zu Hause gegen Vaduz nur 2:2.

Die Vaduzer kommen zu 2 richtigen Chancen und treffen 2 Mal.

In den anderen Partien vom Sonntag gewinnt Lausanne gegen Servette mit 2:1. St. Gallen feiert gegen Sion einen 1:0-Heimsieg.

Am Ende war es der Pfosten, der dem FC Basel gegen Vaduz überhaupt einen Punkt sicherte. Denn ein Abschluss von Boris Prokopic in der Nachspielzeit landete nur am Aluminium und verhinderte das 3:2 für den Aufsteiger – ein Sieg wäre aber ein zu grosser Lohn für die Liechtensteiner gewesen.

Denn lange Zeit hatte nicht viel auf einen Punktgewinn der Vaduzer im St. Jakob-Park hingedeutet. Zwar war es keine Meisterleistung, die der FCB bot, doch die Liechtensteiner waren offensiv erschreckend harmlos und lagen bis zur 78. Minute im Hintertreffen.

Nikolic patzt, Sutter staubt ab

Dann stand Nicolae Milinceanu nach einem Eckball goldrichtig und drückte den Ball zum 2:2-Endstand über die Linie. Das andere Vaduzer Tor zum 1:1 war einem groben Schnitzer von FCB-Goalie Djordje Nikolic in der 1. Halbzeit entsprungen, der dem Gast den Ball pfannenfertig hingelegt hatte (29.).

Die beiden Tore für Basel waren beide vor der Pause gefallen:

Bereits nach 6 Minuten vollendete Basels Sturmtank Artur Cabral mit der Hacke zum 1:0 (s. Video unten).

In der 38. Minute brachte Valentin Stocker Basel zum 2. Mal in Führung. Er vollstreckte einen schönen Angriff über die linke Seite überlegt in die lange Ecke.

Ansonsten kam von Basel 72 Stunden nach dem Sieg in der Europa-League-Qualifikation gegen Osijek gerade offensiv (zu) wenig. Dem neuen FCB-Trainer Ciriaco Sforza gelang der Saisonauftakt in der heimischen Liga damit nicht nach Wunsch, während bei Vaduz die Rückkehr in die höchste Schweizer Liga nach 3 Jahren durchaus als geglückt bezeichnet werden kann.