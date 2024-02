In der 23. Runde der Super League verliert der FC St. Gallen 0:1 beim FC Basel und zum vierten Mal in Serie.

Thierno Barry erzielte in der 66. Minute nach einer starken Einzelaktion den einzigen Treffer für dezimierte Basler. Renato Veiga sah nach 45 Sekunden in der 2. Halbzeit die rote Karte.

Im Parallelspiel fügt Yverdon Servette die erste Niederlage im Jahr 2024 zu, der FC Winterthur dreht einen 0:1-Rückstand gegen den FC Luzern zu einem 2:1-Heimsieg.

Die zweite Halbzeit im St. Jakob-Park begann wie die erste aufgehört hatte: mit einem Paukenschlag. Ganze 45 Sekunden waren im zweiten Durchgang gespielt, als Schiedsrichter Urs Schnyder die rote Karte in die Luft hielt und Renato Veiga des Feldes verwies. Veiga war nach einem Ballverlust unglücklich über den Ball und in Fabian Schuberts Bein gerutscht.

00:31 Video Veiga fliegt kurz nach der Pause vom Platz Aus Sport-Clip vom 11.02.2024. abspielen. Laufzeit 31 Sekunden.

Kurz vor der Pause hatte Adrian Barisic das Publikum im «Joggeli» in der Nachspielzeit mit einem Kopfball an die Latte aufgeweckt. Alles in allem war die 1. Halbzeit ein 45-minütiges gegenseitiges Abtasten gewesen, das Spiel fand vornehmlich zwischen den beiden Strafräumen statt. Jozo Stanic hatte die frühe Führung (6.) für die Gäste auf dem Kopf gehabt, das Tor aber freistehend verfehlt.

Beherzte Basler bestehen in Unterzahl

Nach Veigas übermotiviertem Einsteigen waren die Chancen nicht gut gestanden auf einen Heimsieg des FCB. Doch die Basler zogen sich in der Folge etwas zurück, machten die Räume für den FCSG zu und setzten auf Konter. Einer dieser Konter sorgte für die am Ende spielentscheidende Szene.

Finn van Breemen drosch den Ball in der 66. Minute am eigenen Strafraum weg, Thierno Barry nahm ihn an der Mittellinie stark aus der Luft an und machte sich auf die Reise. Eine Reise, die nach einem langen Sprint mit dem Ball und einem platzierten Schlenzer mit dem Jubel vor der Muttenzerkurve endete. Auf dem Weg zum Tor hatte Barry Albert Vallci locker abgeschüttelt, Zigi war ohne Abwehrchance.

00:51 Video Barry trifft für dezimiertes Basel zum 1:0 Aus Sport-Clip vom 11.02.2024. abspielen. Laufzeit 51 Sekunden.

St. Gallen schlittert in die Krise

Der FC St. Gallen muss sich nach einer Premiere unter Zeidler an der eigenen Nase nehmen. Erstmals verloren die Espen unter Zeidler vier Mal in Serie, trotz 45 Minuten in Überzahl konnten sich die Gäste in Basel nur sehr wenige Torchancen erspielen. Am gefährlichsten wurden die St. Galler durch Patrick Sutter (51.) und Nikolaj Möller (84.). Marvin Hitz verbrachte, auch in Unterzahl, einen mehrheitlich ruhigen Abend.

Mit diesem 1:0-Heimsieg macht der FC Basel einen weiteren Schritt in Richtung Strich und darf weiter auf die Teilnahme an der «Champions Group» hoffen. Der FC St. Gallen muss sich vom FC Zürich überholen lassen und fällt Rang 4 zurück. Das siebtplatzierte Winterthur liegt nur noch 4 Punkte hinter den St. Gallern.

Schliessen 02:10 Video Zeidler: «Nach der roten Karte muss das Tor fallen» Aus Sport-Clip vom 11.02.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 10 Sekunden. 00:45 Video Barry: «Viele haben mir durch die schwierige Zeit geholfen» Aus Sport-Clip vom 11.02.2024. abspielen. Laufzeit 45 Sekunden. 01:01 Video Sutter: «Die letzten ein, zwei Pässe müssen besser kommen» Aus Sport-Clip vom 11.02.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 1 Sekunde. 02:11 Video Schmid: «So ein Sieg gibt einen Ruck durch die Mannschaft» Aus Sport-Clip vom 11.02.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 11 Sekunden.

So geht es weiter

Für beide Mannschaften geht es am kommenden Samstag weiter. Der FC St. Gallen empfängt am frühen Abend den FC Winterthur, der FC Basel gastiert um 20:30 Uhr (live auf SRF zwei) bei den Grasshoppers im Letzigrund.