Yverdon-Sport gewinnt in der 23. Runde der Super League zu Hause gegen Servette mit 2:1.

Die Waadtländer, die ab der 27. Minute mit einem Mann mehr agieren können, drehen einen 0:1-Rückstand.

Für die Genfer endete damit ihre längste Serie ohne Niederlage in der Super League nach 15 Spielen.

In den weiteren Partien vom Sonntag bezwingt Winterthur den FC Luzern, Basel kommt in Unterzahl zum einem 1:0-Sieg über St. Gallen.

Es schien ein normaler Zweikampf zwischen Servettes Enzo Crivelli und Yverdons Niklas Gunnarsson gewesen zu sein. Der Waadtländer ging zu Boden, Schiedsrichter Johannes von Mandach sprach dem Heimteam im Stade Municipal den Freistoss zu. Der Unparteiische verzichtete aber darauf, den Genfer zu verwarnen – bis sich der VAR meldete. In der Wiederholung war klar zu sehen, wie Crivelli seinem Gegenspieler den Ellbogen ins Gesicht schlug. Von Mandach schaute sich das Ganze am Bildschirm an und schickte Crivelli in der Folge vom Platz (27.).

01:13 Video Der Ellbogen ist zu hoch: Crivelli muss früh vom Platz Aus Sport-Clip vom 11.02.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 13 Sekunden.

Doch damit der schlechten Nachrichten für Servette, das zu diesem Zeitpunkt dank Alexis Antunes in Führung lag, noch nicht genug. Kaum war Crivelli in der Garderobe verschwunden, mussten die Genfer den Ausgleich hinnehmen. Nach einem Freistoss war es Kevin Carlos, der die Kugel in die Maschen zum 1:1 köpfelte. Keine gute Falle beim Gegentor machte Joël Mall. Der Genfer Torhüter kam viel zu zögerlich aus seinem Kasten und verlor das Luftduell gegen Carlos.

Schliessen 00:43 Video Yverdon bestraft den Platzverweis umgehend Aus Sport-Clip vom 11.02.2024. abspielen. Laufzeit 43 Sekunden. 00:43 Video Antunes verwandelt schnellen Gegenstoss zum 1:0 Aus Sport-Clip vom 11.02.2024. abspielen. Laufzeit 43 Sekunden.

Die Waadtländer hatten das Geschehen in der Folge unter Kontrolle. Nach dem Seitenwechsel machte Anthony Sauthier die Wende für Yverdon-Sport perfekt. Der langjährige Servette-Spieler stieg im gegnerischen Strafraum am höchsten und verwandelte eine Hereingabe von William Le Pogam wuchtig zur 2:1-Führung (56.).

00:41 Video Sauthier trifft gegen Ex-Klub Aus Sport-Clip vom 11.02.2024. abspielen. Laufzeit 41 Sekunden.

In der Schlussphase suchten die Gäste ihr Glück noch einmal in der Offensive, doch der Ausgleichstreffer wollte nicht mehr gelingen. Für den Schlusspunkt in einer unterhaltsamen Partie war Yoan Severin besorgt. Der Servette-Spieler sah in der Nachspielzeit gleich zweimal die gelbe Karte und flog ebenfalls vom Platz.

Servette verpasst es somit, vom samstäglichen Ausrutscher von YB zu profitieren. Die Genfer, die seit dem 24. September in der Super League nicht mehr verloren hatten, hätten bis auf vier Punkte an den Leader heranrücken können. Yverdon hingegen kommt bis auf vier Punkte an einen Platz in der Championship Group heran.

Schliessen 00:52 Video Mall: «Dass die Serie gerissen ist, ist völlig egal» Aus Sport-Clip vom 11.02.2024. abspielen. Laufzeit 52 Sekunden. 01:20 Video Le Pogam: «Wir sind sehr glücklich mit dem Sieg zu Hause» (frz.) Aus Sport-Clip vom 11.02.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 20 Sekunden.

So geht es weiter

Die nächste Runde hält für Yverdon das nächste Westschweizer Duell bereit. Die Mannschaft von Trainer Alessandro Mangiarratti ist am Samstag zu Gast bei Lausanne-Sport. Servette empfängt einen Tag später Lugano im Stade de Genève.