FC Luzern schlägt Sion in der 3. Super-League-Runde zuhause mit 1:0.

Das goldene Tor erzielt Nicky Beloko in der 48. Minute.

In den anderen Spielen vom Samstagabend gewinnen Basel (3:0 bei GC) und Lugano (3:1 gegen Servette).

Nach der Niederlage das Remis – und jetzt der Sieg. Der Steigerungslauf des FC Luzern in dieser Super-League-Saison hat den vorläufigen Höhepunkt erreicht.

Das Team von Trainer Mario Frick feierte den ersten Vollerfolg der Spielzeit. Und dies gegen Sion, das es verpasste, den besten Super-League-Saisonstart eines Aufsteigers hinzulegen.

Geglückter Einstand von Rrhudani

Der «Dreier» vor heimischem Anhang war verdient. Die Innerschweizer traten hungriger auf. Vor allem in der ersten Halbzeit, in der Donat Rrhudani dem Spiel seinen Stempel aufdrückte. Der von YB ausgeliehene Mittelfeldspieler gehört dem FCL zwar erst seit vier Tagen an, seine Klasse bewies aber er auf Anhieb:

Schon in der zweiten Minute steht er am Ursprung der ersten guten FCL-Chance von Sinan Karweina. Der 25-jährige Deutsche, ebenfalls Neuzugang, setzt seinen Volley neben den Kasten.

Rund zehn Minuten später wird es wieder vor Sion-Keeper Timothy Fayulu brenzlig, als Luca Jaquez seinen Kopfball aus rund drei Metern nicht im Tor unterbringt – Ausgangspunkt ist eine Hereingabe Rhudanis.

In der 39. Minute versucht es der Kosovare auf eigene Faust: Um Rrhudanis flaschen Abschluss zu parieren, muss sich Fayulu ganz lang machen. Der anschliessende Treffer Andrejs Ciganiks (auch er neu bei Luzern) wird wegen Abseits aberkannt.

00:32 Video Ciganiks jubelt – aber das FCL-Tor zählt wegen Abseits nicht Aus Sport-Clip vom 03.08.2024. abspielen. Laufzeit 32 Sekunden.

Beloko netzt zum Siegtreffer ein

Die Walliser hatten bis dahin wenig entgegenzusetzen – und die Mission «dritter Sieg im dritten Spiel» wurde kurz nach dem Seitenwechsel nochmals schwieriger: Rechtverteidiger Pius Dorn eroberte auf der rechten Angriffsseite den Ball. Seinen Pass ins Zentrum verwertete Nicky Beloko aus rund sieben Metern zum 1:0 (48.).

Ein Offensivfeuerwerk der Equipe von Trainer Didier Tholot, die in dieser Saison vier Tore erzielt hatte, blieb aus. Die grösste Chance auf den Ausgleich hatte Cristian Souza, der nach einem sehenswerten Angriff an der Latte scheiterte (73.).

00:28 Video Souza scheitert an der Latte Aus Sport-Clip vom 03.08.2024. abspielen. Laufzeit 28 Sekunden.

So geht es weiter

Luzern kriegt es am nächsten Sonntag auswärts mit dem FC Lugano zu tun (16:30 Uhr). Die Sittener sind schon tags zuvor gefordert. Sie empfangen Winterthur um 18:00 Uhr. Beide Duelle können Sie wie gewohnt im SRF-Liveticker verfolgen. Das TV-Spiel vom Samstagabend ist die Affiche Yverdon gegen YB (ab 20:10 Uhr).