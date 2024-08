Der FC Basel feiert im dritten Saisonspiel in der Super League den ersten Vollerfolg.

Beim 3:0-Sieg im Letzigrund gegen GC avanciert Thierno Barry zum Matchwinner.

Im anderen 18-Uhr-Spiel gewinnt Lugano zuhause gegen Servette. Das Duell Luzern – Sion gibt's ab 20:10 Uhr live auf SRF info.

Am vergangenen Samstag war Thierno Barry im Heimspiel gegen Lugano aus disziplinarischen Gründen nicht im Aufgebot gestanden. Von der Tribüne aus musste er mitansehen, wie Basel 1:2 verlor und den schlechtesten Saisonstart seiner Super-League-Geschichte einzog.

Eine Woche später setzt Trainer Fabio Celestini wieder auf den 21-jährigen Stürmer – und dieser dankte es ihm mit seinem zweiten Doppelpack der noch jungen Spielzeit.

36. Minute: Barry täuscht nach einem Einwurf eine Ballannahme an und läuft dann in die Tiefe. Bénie Traoré, der stattdessen Abnehmer des Einwurfs wird, schaltet blitzschnell und bedient Barry, der gnadenlos zum 2:0 einnetzt.

Barry täuscht nach einem Einwurf eine Ballannahme an und läuft dann in die Tiefe. Bénie Traoré, der stattdessen Abnehmer des Einwurfs wird, schaltet blitzschnell und bedient Barry, der gnadenlos zum 2:0 einnetzt. 58. Minute: GC-Mittelfeldmann Giotto Morandi spielt einen Rückpass direkt in die Beine von Albian Ajeti. Dieser setzt zum Konter an und legt auf Barry rüber, der in die Mitte zieht und mit einem Weitschuss den dritten Basler Treffer markiert.

Schliessen 00:43 Video Körpertäuschung, dann satter Abschluss: Barry erhöht für Basel Aus Sport-Clip vom 03.08.2024. abspielen. Laufzeit 43 Sekunden. 00:50 Video Barry schnürt den Doppelpack Aus Sport-Clip vom 03.08.2024. abspielen. Laufzeit 50 Sekunden.

Mit dem 3:0 im Rücken liessen es die «Bebbi» in der Folge etwas ruhiger angehen, sodass die Grasshoppers das eine oder andere Mal am Anschlusstreffer schnupperten. Die Offensivbemühungen des Teams von Coach Marco Schällibaum blieben aber ungekrönt.

Damit holten die Basler im dritten Saisonspiel den ersten Sieg, während GC weiterhin auf den ersten Vollerfolg warten muss.

Traoré erzielt Premierentreffer

Den Grundstein zum «Dreier» hatten die Basler in der ersten Halbzeit gelegt – und dies mit der ersten Chance. Eine Hereingabe über links von FCB-Captain Dominik Schmid landete in der 25. Minute vor den Füssen Traorés. Der Neuzugang spitzelte die Kugel am nahen Pfosten an GC-Keeper Justin Hammel vorbei zum 1:0. Für Traoré war es das erste Tor für Basel im zweiten Einsatz.

00:59 Video Traoré bringt Basel mti der ersten Chancen in Führung Aus Sport-Clip vom 03.08.2024. abspielen. Laufzeit 59 Sekunden.

So geht es weiter

Die Grasshoppers reisen am nächsten Sonntag in die Ostschweiz, wo sie sich ab 14:15 Uhr mit dem FC St. Gallen messen. Basel duelliert sich kurz darauf (16:30 Uhr) in Genf mit Servette. Beide Spiele gibt's wie gewohnt im SRF-Liveticker. Das TV-Spiel vom Samstagabend ist die Affiche Yverdon gegen YB.

Die Stimmen zum Spiel