Der FC Sion gewinnt am 18. Spieltag der Super League mit 1:0 gegen Yverdon-Sport und überwintert auf Platz 7.

Théo Bouchlarhem erzielt beim 3. Sittener Ligasieg in Folge den goldenen Treffer in der 24. Minute.

Im Parallelspiel feiert Luzern dank 2 Treffern in der Nachspielzeit einen verrückten 4:3-Sieg in Winterthur . Die Partie zwischen Basel und GC sehen Sie gleich live bei SRF .

Beinahe wäre Yverdon in der Nachspielzeit noch zum Lucky Punch gekommen. Anthony Sautier kam in der 92. Minute im Sion-Strafraum zum Abschluss. Schlussmann Timothy Fayulu konnte seinen Schuss allerdings zur Ecke lenken. Bei dieser setzte der nach vorne geeilte Yverdon-Torhüter Paul Bernardoni dann noch zum spektakulären Seitfallzieher an, der jedoch weit übers Tor flog.

So brachten die Gäste den Sieg über die Zeit und feierten nach einem Tief im Herbst auch im 3. Ligaspiel im Dezember einen Sieg. Yverdon auf der anderen Seite blieb wettbewerbsübergreifend schon zum 8. Mal in Serie sieglos und die Luft für Trainer Alessandro Mangiarratti wird immer dünner.

Dominante 1. Halbzeit

Sion war bereits besser in die Partie gestartet. Trotzdem landete der Ball nach 11 Minuten im Netz der Walliser. Der Jubel der Heimfans verstummte jedoch schnell. Hugo Komano war bei seinem Treffer klar aus dem Abseits gestartet. In der Folge bestimmten die Gäste das Spiel dann konsequent.

In der 24. Minute trug der Aufwand des Teams von Didier Tholot Früchte. Nach einem haarsträubenden Ballverlust von Mohamed Tijani reagierte Théo Berdayes schnell und legte auf seinen freien Teamkollegen Théo Bouchlarhem quer, der direkt zum verdienten 1:0 traf. Kurz vor der Pause kam der Torschütze zu einer weiteren guten Chance, sein Abschluss war für Bernardoni allerdings zu unplatziert.

Yverdon steigert sich nach der Pause

Auch nach dem Seitenwechsel war es zunächst Sion, das einen 2. Treffer suchte. Ilyas Chouarefs Abschluss in der 49. Minute schrammte aber am linken Pfosten vorbei. So fanden mit der Zeit die nach wie vor nur knapp zurückliegenden Hausherren immer besser ins Spiel. Boris Cespedes scheiterte mit seinem Freistoss an der Mauer vorbei aber an der Latte und Niklas Gunnarsson konnte von einem Fayulu-Fehlgriff nicht profitieren.

So geht es weiter

Wegen der unglaublichen Luzerner Wende überwintern die Sittener trotz des Sieges auf Platz 7 in der unteren Tabellenhälfte. Yverdon verbleibt derweil über die Feiertage auf Position 10 und dürfte froh sein, dass Winterthur den Sieg noch aus der Hand gegeben hat. Weiter geht es für die beiden Teams nach der kurzen Winterpause in 5 Wochen. Sion empfängt am Samstag Schlusslicht GC und Yverdon gastiert am Sonntag beim FCZ.

Super League