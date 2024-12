GC siegt in der 18. Runde der Super League in Basel dank eines Treffers von Noah Persson überraschend mit 1:0.

Während der FCB den Sprung an die Tabellenspitze verpasst, geben die «Hoppers» die rote Laterne an Winterthur ab.

In den weiteren Samstagsspielen dreht Luzern in Winterthur die Partie in der Nachspielzeit , Yverdon verliert gegen Sion 0:1 .

Es war ein Missgeschick, das sich als am Ende als matchentscheidend herausstellen sollte: Basels Innenverteidiger Jonas Adjetey konnte als letzter Mann einen missglückten Steilpass der GC-Offensive nicht richtig kontrollieren.

Der Ball sprang weg, Noah Persson konnte losziehen, setzte sich gegen Adrian Barisic durch und versenkte das Spielgerät flach am chancenlosen Marwin Hitz vorbei in die weite Ecke (21.). Für den schwedischen Leihspieler war es das 1. Tor in der Super League.

Topchancen auf beiden Seiten

Dass es am Ende bei einem 1:0 blieb, wäre keinesfalls zwingend gewesen. Nur schon in der Nachspielzeit hätte GC-Joker Adama Bojang erst alles klar machen können (91.). Sekunden später bot sich Basels Dominik Schmid die Chance zum späten Ausgleich.

Auch zuvor hatte es diverse heisse Szenen in beiden Strafräumen gegeben. GC-Angreifer Young-Jun Lee scheiterte mit seinem Kopfball am Innenpfosten (32.). Basel Joe Mendes vergab eine Topchance aus spitzem Winkel (37.).

In der 2. Halbzeit verstärkte Basel noch einmal seine Offensivbemühungen, doch Marin Soticek mit einem strammen Schuss (53.), Anton Kade (57.), Barisic per Kopf (59.) oder Bradley Fink (70.) sündigten gleich reihenweise im Abschluss.

Basel kann Winterpause brauchen

So kommt die Weihnachtspause für den FCB zum richtigen Zeitpunkt. Nach den fast perfekten Wochen im November und dem zwischenzeitlichen Sprung an die Spitze der Super League hat er etwas seinen Elan verloren.

Aus den letzten drei Partien in der Meisterschaft gab es nur noch zwei Punkte. Gegen GC blieb das Team von Fabio Celestini zum ersten Mal seit Ende September ohne Treffer.

Das eine Tor sichert GC den ersten Sieg seit dem 1:0 bei den Young Boys vor zweieinhalb Monaten und die ersten drei Punkte unter Trainer Tomas Oral. 3 Zähler, die GC auf Kosten von Winterthur zum ersten Mal seit der 9. Runde vom Tabellenende wegbringen.

So geht es weiter

Nach der wohlverdienten Winterpause meldet sich die Super League am Wochenende vom 18. und 19. Januar zurück. GC muss am Samstag in Sion antreten (18:00 Uhr), Basel gastiert am Sonntag bei Lugano (16:30 Uhr).

