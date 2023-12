Der FC St. Gallen feiert in der 18. Runde der Super League gegen den FC Zürich einen knappen, aber verdienten 1:0-Erfolg.

Für die Ostschweizer ist es im 9. Heimspiel der Saison der 9. Sieg, damit stellen sie einen 20-jährigen Rekord ein.

Im anderen frühen Samstagsspiel besiegt YB Stade-Lausanne-Ouchy klar. Hier geht's zum SRF-Livespiel GC – Yverdon.

9. Heimspiel, 9. Sieg. Die St. Galler setzten gegen den FC Zürich ihre unglaubliche Serie fort. Vor Rekordkulisse – weil der Gästesektor erweitert wurde, fanden erstmals 20'200 Fans im Kybunpark Platz – holten die Ostschweizer einen verdienten 1:0-Sieg. Der 20 Jahre alte Heim-Start-Rekord des FC Basel wurde damit eingestellt, gleichzeitig verabschiedet sich der FCSG als erster Verfolger von Leader YB in die Winterpause.

Den Erfolg gegen den FCZ erarbeiteten sich die Grün-Weissen vor allem dank einer konzentrierten und engagierten Leistung in der 1. Halbzeit. In einer von Beginn ruppig geführten Partie liessen sie die Gäste kaum zum Zug kommen, hatten mehr Ballbesitz und nutzten diesen, um zu Chancen zu kommen.

Akolo trifft doch noch

Für den goldenen Treffer der Partie zeichnete sich Chadrac Akolo verantwortlich. In der 39. Minute vollendete der Stürmer eine Hereingabe von Christian Witzig zum 1:0. Entscheidenden Anteil an diesem Tor hatte auch Captain Lukas Görtler, der Witzig mit einem herrlichen Lupfer an die Grundlinie (wo der Ball die Linie knapp nicht überquerte) lancierte.

01:20 Video Akolo profitiert von starker Vorarbeit Aus Sport-Clip vom 16.12.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 20 Sekunden.

Noch wenige Minuten zuvor hatte Akolo das 1:0 noch verpasst. Nach einem FCZ-Abwehrfehler brauchte der Kongolese zu lange, um den Ball aufs Tor zu bringen.

Lüchinger vor der Partie verabschiedet Box aufklappen Box zuklappen Nicolas Lüchinger beendet mit 29 Jahren seine Spielerkarriere und konzentriert sich auf seine Trainerausbildung. Der im Sommer vom FC Thun zu seinem Stammklub St. Gallen zurückgekehrte Verteidiger kam in der laufenden Saison zu keinem Einsatz. Insgesamt bestritt Lüchinger für St. Gallen, Thun, Sion und Chiasso 150 Spiele in den höchsten zwei Schweizer Ligen. (sda)

Der FCZ erwacht spät

Auch nach dem Führungstor powerte der FCSG weiter, verpasste noch vor dem Pausentee durch Willem Geubbels und Witzig, der allein auf Yanick Brecher losziehen konnte, das 2:0. Bestraft wurde der Chancenwucher allerdings nicht, denn die Zürcher fanden zu spät ins Spiel.

Erst nach einer Einzelaktion des eingewechselten Selmin Hodzas (69.) wurde es erstmals gefährlich, Lawrence Ati Zigi parierte allerdings stark. Später scheiterten auch Bledian Krasniqi (75.) und Fabio Daprelà (81.) am St. Galler Schlussmann.

Schliessen 01:28 Video Zeidler: «Hochverdienter Sieg, jetzt können wir Weihnachten feiern» Aus Sport-Clip vom 16.12.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 28 Sekunden. 01:25 Video Marchesano: «Die 2. Halbzeit war besser, aber es hat nicht gereicht» Aus Sport-Clip vom 16.12.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 25 Sekunden. 01:29 Video Malenovic: «Wir müssen uns hinterfragen» Aus Sport-Clip vom 16.12.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 29 Sekunden.

So geht's weiter

Die Super-League-Teams verabschieden sich in die Winterpause. Weiter geht's am Wochenende des 20. und 21. Januar. St. Gallen muss am Samstag ab 20:30 Uhr auswärts bei Lausanne-Sport ran, der FCZ trifft am Sonntag im Letzigrund auf den FC Basel (16:30 Uhr).