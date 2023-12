In der YB-Offensive sitzt auch der zweite Anzug

Leader YB schlägt Stade-Lausanne-Ouchy im letzten Spiel vor der Winterpause in der Super League auswärts 3:1.

Darian Males glänzt bei den Bernern als Doppeltorschütze.

St. Gallen bindet den FCZ mit einem 1:0-Sieg weiter zurück.

Anstelle von Jean-Pierre Nsame und dem erkrankten Meschack Elia durften im Dreier-Sturm der Gäste aus Bern Darian Males und Silvère Ganvoula beginnen. Die beiden ergriffen die sich bietende Chance auf der Pontaise. Males erzielte die Treffer zum 1:0 und 3:0 und schraubte sein Torkonto in der Super League damit von 1 auf 3 herauf.

Ganvoula nutzte dazwischen eine unübersichtliche Situation im Strafraum Lausanne-Ouchys zum 2:0. Mit der komfortablen Pausenführung im Rücken schaltete YB danach ein paar Gänge zurück.

Lausanne-Ouchy kann diesmal nicht mithalten

Anders als noch vor 10 Tagen im Wankdorf, als YB gegen den gleichen Gegner nur ein 1:0 zustandegebracht hatte, spiegelten sich die Tabellenpositionen der beiden Teams bei der Neuauflage in Lausanne deutlich wieder. Dass SLO die Hinrunde auf dem letzten Platz abschliessen wird, war vor der Partie genauso schon klar gewesen, wie dass YB sich den inoffiziellen Titel des Wintermeisters sichert.

Das Team von Raphael Wicky ging die Aufgabe drei Tage nach dem Abschluss der Champions-League-Kampagne in Leipzig mit der gebotenen Ernsthaftigkeit an. Erst in der Schlussviertelstunde liess die Konzentration etwas nach:

77. Minute: Ausgerechnet Doppeltorschütze Males lässt sich von Alban Ajdini austanzen, dessen Schuss an den Pfosten prallt. PSG-Leihspieler Ismaël Gharbi verwertet den Abpraller zum 1:3.

Ausgerechnet Doppeltorschütze Males lässt sich von Alban Ajdini austanzen, dessen Schuss an den Pfosten prallt. PSG-Leihspieler Ismaël Gharbi verwertet den Abpraller zum 1:3. 83. Minute: Liridon Mulaj hat sogar das 2:3 auf dem Fuss, zielt aber aus bester Position deutlich drüber.

Liridon Mulaj hat sogar das 2:3 auf dem Fuss, zielt aber aus bester Position deutlich drüber. 89. Minute: SLO-Verteidiger Lucas Pos trifft nach einem Eckball nur den Aussenpfosten.

Weil Zürich in St. Gallen 0:1 verlor, wird YB in der Super League mit 5 Punkten Vorsprung auf die «Espen» überwintern. Auch Servette hat am Sonntag gegen Lugano die Möglichkeit, die Hypothek auf die Berner wieder auf 5 Zähler zu reduzieren.

So geht es weiter

Am Montag erfährt YB, auf wen es im Sechzehntelfinal der Europa League trifft. In der Super League geht es am 20. Januar zuhause gegen GC weiter. Lausanne-Ouchy reist tags darauf nach Lugano.