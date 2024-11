Der FC Winterthur schlägt Lausanne-Sport in der 14. Runde der Super League zuhause verdient mit 1:0 und feiert den 3. Saisonsieg.

Das einzige Tor geht auf das Konto von Fabian Frei, der herrlich aus der Distanz trifft (51.).

Basel feiert in Yverdon die nächste Gala, in Genf steigt der Spitzenkampf zwischen Servette und dem FCZ.

Die Rückkehr von Fabian Frei zu seinem Jugendklub im September war vor dem Duell mit Lausanne nicht von durschlagendem Erfolg gekrönt gewesen. Bei seinem 8. Auftritt im Winterthur-Trikot durfte sich der Routinier nun aber das Prädikat Matchwinner anheften lassen.

Auf der Schützenwiese lief die 51. Minute, als der Ball über Umwege zu Winterthurs Josias Lukembila gelangte. Der Stürmer legte zurück auf den anstürmenden Frei, der aus rund 20 Metern direkt abzog. Lausanne-Goalie Karlo Letica war am Geschoss des Mittelfeldmanns zwar noch dran, das 0:1 konnte er aber nicht mehr verhindern.

00:59 Video Frei trifft herrlich zur Winterthurer Führung Aus Sport-Clip vom 09.11.2024. abspielen. Laufzeit 59 Sekunden. 02:37 Video Frei: «Der schönste Weg, um der Mannschaft zu helfen» Aus Sport-Clip vom 09.11.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 37 Sekunden.

Eine Reaktion auf den Rückstand liess beim formstarken Lausanne lange auf sich warten. Das Team von Trainer Ludovic Magnin, das zuletzt vier Spiele in Folge ohne Gegentor gewonnen hatte, stemmte sich erst in der Schlussphase (erfolglos) gegen die Niederlage. In der 80. Minute hatte Kaly Sène den Ausgleich auf den Fuss, scheiterte aber an Stefanos Kapino im Lausanne-Tor. Kurz vor der Beginn rettete der Grieche auch gegen Koba Koindredi.

Winterthur siegt verdient

Der 3. Saisonsieg von Winterthur – zum dritten Mal lautete das Skore 1:0 – war vor allem mit Blick auf die 1. Halbzeit verdient. Das Heimteam musste Lausanne zwar die Startphase überlassen, übernahm danach aber das Spieldiktat. Das 1:0 für Winterthur hätte schon nach einer halben Stunde fallen können, ja fast schon müssen.

00:37 Video Letica pariert gegen Burkart mirakulös Aus Sport-Clip vom 09.11.2024. abspielen. Laufzeit 37 Sekunden.

Nishan Burkart kam aus nächster Nähe völlig freistehend zum Kopfball, scheiterte aber am glänzend reagierenden Letica. Der Kroate im Lausanne-Tor bewahrte sein Team in der 38. Minute auch gegen Antoine Baroan vor dem Rückstand. Erst beim Traumtor von Frei war er chancenlos.

So geht's weiter

Dank den drei Punkten gibt Winterthur die rote Laterne zumindest bis Sonntag an GC ab. Lausanne verpasst es derweil, sich in der Spitzengruppe festzusetzen.

Mit Super-League-Fussball geht es erst nach der Länderspielpause am Samstag, 23. November, weiter. Winterthur ist zu Gast bei den Grasshoppers (18:00 Uhr), Lausanne empfängt Sion (20:30 Uhr, live bei SRF).