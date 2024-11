Der FC Basel kommt in der 14. Runde der Super League zu einem ungefährdeten 4:1-Auswärtserfolg gegen Yverdon-Sport.

Die Waadtländer sind nach einem Platzverweis über 70 Minuten in Unterzahl, was der FCB schon vor der Pause durch Dominik Schmid und Bénie Traoré ausnutzt.

Parallel schlägt Winterthur zuhause Lausanne-Sport mit 1:0, im SRF-Livespiel empfängt Servette den FC Zürich.

Die Tormaschinerie des FC Basel läuft weiter auf Hochtouren. Eine Woche nach dem 5:0 gegen Winterthur überrollte die Mannschaft von Trainer Fabio Celestini auch Yverdon-Sport. Im Stade Municipal resultierte am Ende ein klarer 4:1-Erfolg, was den FCB zumindest für ein paar Stunden an die Tabellenspitze hievt.

Die entscheidende Szene des Spiels hatte sich nach 19 Minuten ereignet. Übermotiviert stieg Yverdon-Routinier Anthony Sauthier in einer ungefährlichen Zone in einen Zweikampf mit Bénie Traoré. Schiedsrichter Sven Wolfensberger zückte erst nur Gelb. Nach Ansicht der Video-Bilder war aber klar, dass hier zwingend eine andere Farbe gezeigt werden muss. Mit einem Mann weniger war das Heimteam anschliessend nicht mehr auf Augenhöhe.

00:44 Video Sauthier wird nach VAR-Intervention vom Platz gestellt Aus Sport-Clip vom 09.11.2024. abspielen. Laufzeit 44 Sekunden.

Traumangriff zum 2:0

Gegen von da an tief stehende Waadtländer brauchten die Basler anschliessend aber Geduld und einen erlösenden Weitschuss ihres Captains. Nach etwas mehr als einer halben Stunde traf Dominik Schmid von ausserhalb des Strafraums. Der verdutzte Goalie Paul Bernardoni konnte nichts dagegen ausrichten.

Als viele wohl schon mit einem 1:0 zur Halbzeit rechneten, lancierte Basel den besten Angriff des Spiels. Ausgehend von Traoré fand der Ball den Weg über Romario Baro und Xherdan Shaqiri wieder zum Ivorer, der im Strafraum per Volley abschloss. Vor allem Shaqiris Lupfer in den Sechzehner war das Eintrittsgeld definitiv wert.

00:35 Video Schmid eröffnet das Skore aus der Distanz Aus Sport-Clip vom 09.11.2024. abspielen. Laufzeit 35 Sekunden.

Die Frage nach dem Sieger dieses Spiels stellte sich somit bereits bei Wiederanpfiff nicht mehr wirklich. YS-Coach Alessandro Mangiarratti reagierte in der Pause zwar mit einem Dreifach-Wechsel, dieser blieb aber ohne Wirkung.

Ausgerechnet Kevin Carlos

Nach 6 Minuten in der 2. Halbzeit erhöhte Leon Avdullahu mit seinem ersten Tor in dieser Saison – und erst dem zweiten in der Super League – auf 3:0. Der Youngster traf nach einer Basler Druckphase mit seinem schwächeren linken Fuss wuchtig in die nahe Ecke.

Was folgte, war nur noch Zugabe – und durfte eigentlich nicht fehlen für einen perfekten FCB-Abend. Kevin Carlos netzte bei seiner ersten Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte auch noch ein. Der spanische Stürmer traf damit zum 5. Mal in den letzten 5 Spielen. Obwohl das Heimteam kurz vor Schluss noch auf 1:4 verkürzen konnte, gibt es bei Yverdon-Sport nach dem 3. Nuller in Folge wenig zu jubeln.

Schliessen 00:32 Video Kevin Carlos trifft gegen Ex-Arbeitgeber Aus Sport-Clip vom 09.11.2024. abspielen. Laufzeit 32 Sekunden. 03:01 Video Celestini: «Wir mussten mit viel Geduld spielen» Aus Sport-Clip vom 09.11.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 1 Sekunde. 01:52 Video Mangiarratti: «Wir wussten, dass wir leiden müssen» Aus Sport-Clip vom 09.11.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 52 Sekunden.

So geht es weiter

Nach der rund zweiwöchigen Länderspielpause empfängt Basel am Sonntag, 24. November, Servette. Am gleichen Tag gastiert Yverdon-Sport beim FC St. Gallen.