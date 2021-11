Zürich schlägt Sion auswärts 1:0 und grüsst bis mindestens zum nächsten Wochenende von der Tabellenspitze.

Adrian Guerrero sorgt in der 32. Minute für den einzigen Treffer der Partie.

Trotz einer gelb-roten Karte gegen Bledian Krasniqi in der 73. Minute kommt Sion in der Schlussphase nicht mehr zum Ausgleich.

Die eigentlich ebenfalls auf diesen Samstag angesetzte Partie zwischen YB und Basel wurde auf den 15. Dezember verschoben.

Erstmals seit der 6. Runde grüsst der FC Zürich wieder von der Spitze der Super League. Dank des 1:0-Sieges in Sion zieht das Team von André Breitenreiter am spielfreien Basel vorbei. In Sachen Souveränität haben die Zürcher indes noch Steigerungspotenzial.

Zwar hatten die Gäste in der ersten Halbzeit alles im Griff und gingen durch Adrian Guerrero in der 32. Minute folgerichtig in Führung. Der aufgerückte spanische Verteidiger verwertete eine Kopfballvorlage Blerim Dzemailis artistisch und erzielte seinen bereits dritten Treffer in dieser Saison.

00:54 Video Guerrero gibt dem Ball artistisch die entscheidende Richtung Aus Sport-Clip vom 20.11.2021. abspielen

Doch danach kamen die Walliser besser auf und drängten Zürich zunehmend zurück. Wesley vergab nach der Pause den Ausgleich nur knapp, als Yanick Brecher seinen Flachschuss entschärfte (51.). Und in der 73. Minute schwächte Bledian Krasniqi seine Farben zusätzlich. Bereits gelbverwarnt, liess er sich zu einem Foul am wirbligen Wesley hinreissen und musste vorzeitig unter die Dusche.

Zürcher Serie verlängert sich

In der Schlussphase wäre das 1:1 dann definitiv verdient gewesen: Der eingewechselte Matteo Tosetti sah seinen Schuss vom wachsamen Brecher abgewehrt, auch Gaëtan Karlen kam noch zu einer Möglichkeit. Mit vereinten Kräften hielten die Zürcher dem Powerplay des Heimteams aber stand.

Mit dem nächsten Dreier bleibt der FCZ auch im 6. Spiel in Folge ungeschlagen. Bis spätestens am nächsten Wochenende wird ihm die Tabellenführung nicht zu nehmen sein. Sion weist mit einem Spiel mehr immer noch ein 5-Punkte-Polster auf Luzern und den Barrageplatz auf.

So geht es weiter

Die Walliser empfangen am kommenden Samstag den FC St. Gallen. Zürich misst sich tags darauf mit Meister YB.