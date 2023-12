1:0-Sieg in der Fremde

Basel kommt im letzten Super-League-Spiel vor der Winterpause zu einem schmeichelhaften 1:0-Sieg in Luzern.

Jonathan Dubasins Tor in der 66. Minute sichert dem FCB die drei Punkte.

Servette und Lugano trennen sich 2:2, Winterthur bezwingt Lausanne-Sport 1:0.

Die letzten zwei Spiele hatte Marwin Hitz wegen Hüftproblemen verpasst. In Luzern meldete sich der FCB-Stammgoalie zurück – und wie. Der 36-jährige Routinier hielt den Sieg in einem Spiel fest, in dem sein Team klar unterlegen war.

In der ersten Halbzeit waren die Spielanteile noch nicht so eindeutig auf Luzerner Seite. Dennoch musste Hitz den Rückstand ein erstes Mal in der 31. Minute verhindern. Max Meyers Flachschuss fischte er aus der Ecke. Doch vor allem nach dem Seitenwechsel brauchte Basel während einer Luzerner Sturm-und-Drang-Phase einen starken Rückhalt und auch etwas Glück:

46. Minute: Severin Ottiger versucht es nur wenige Sekunden nach Wiederanpfiff mit einem Innenristlupfer, der Ball prallt aber an den Aussenpfosten.

47. Minute: Sofyan Chader spielt einen Doppelpass mit Meyer und schlägt einen Haken. Sein Schuss wird von Hitz bravourös unschädlich gemacht.

52. Minute: Denis Simani kommt im Strafraum zum Kopfball, Hitz ist aber erneut auf dem Posten.

Dubasin stellt das Geschehen auf den Kopf

Basel, das FCL-Goalie Pascal Loretz zuvor kaum hatte beunruhigen können, schlug dann in der 66. Minute eiskalt zu. Nach einem Doppelpass mit Djordje Jovanovic behielt Jonathan Dubasin vor dem Tor die Nerven und vollendete zum 1:0.

Mit der Wut im Bauch warf Luzern alles nach vorne und brachte «Rotblau» noch einmal mächtig ins Schlingern. Doch Teddy Okou bekundete bei seinem Schlenzer in der 83. Minute Pech: Der Ball prallte an die Unterkante der Latte – auch Hitz hätte gegen diesen Schuss nichts ausrichten können.

Trotz 10 verletzten und 2 gesperrten Spielern brachten die ersatzgeschwächten «Bebbi» den knappen Sieg in der Folge ins Trockene. Zwar überwintert das Team von Fabio Celestini auf dem zweitletzten Platz, der Rückstand auf den Strich beträgt nun aber «nur» noch 7 Punkte. Luzern musste sich vor heimischem Publikum erst zum 2. Mal in dieser Saison bezwingen lassen (1:4 am 1. Oktober gegen Zürich).

So geht es weiter

Basel reist nach der Winterpause am 21. Januar als erstes zum FC Zürich. Luzern wird den Spielbetrieb gleichentags ebenfalls auswärts gegen Yverdon wieder aufnehmen.