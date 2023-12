In der 18. Runde der Super League siegt Winterthur gegen Lausanne-Sport 1:0.

Der einzige Treffer der Partie gelingt Matteo Di Giusto eine Viertelstunde vor Schluss.

Rechtzeitig vor Weihnachten hat sich Winterthur aus dem Tief geschossen. Dem 2:1 gegen Zürich am Mittwoch liessen die Eulachstädter auf der Schützenwiese einen weiteren knappen Sieg gegen Lausanne-Sport folgen. Das 1:0 lässt das Team von Patrick Rahmen auf Platz 7 der Tabelle überwintern.

In einem zähen Kampfspiel war es Matteo Di Giusto, der das Glück auf die Seite Winterthurs kippen liess. Der 23-Jährige war nach der Pause für Basil Stillhart in die Partie gekommen. In der 74. Minute blieb er mit einer Direktabnahme zunächst an der Lausanner Verteidigung hängen, reagierte aber gedankenschnell und reüssierte im zweiten Versuch. Es war sein bereits 6. Saisontreffer in der Super League.

00:29 Video Di Giusto schiesst Winterthur im 2. Anlauf in Front Aus Sport-Clip vom 17.12.2023. abspielen. Laufzeit 29 Sekunden.

Von Platz 10 auf Platz 7

Die Zürcher strichen mit dem Dreier einen reichen Lohn für eine Leistungssteigerung ein. Die erste Halbzeit hatte noch den Gästen aus dem Waadtland gehört, die von Assistenzcoach Manu Hervas betreut wurden: Ludovic Magnin sass nach vier gelben Karten eine Sperre ab.

Durch den Sieg zogen die Winterthurer in der Tabelle nicht nur am Gegner vorbei, sondern auch gleich noch an GC und Yverdon, die am Samstag die Punkte geteilt hatten. Der Vorsprung auf Schlusslicht Lausanne-Ouchy beträgt satte 11 Punkte.

So geht es weiter

Winterthur bestreitet sein erstes Spiel im neuen Jahr am 20. Januar zuhause gegen Servette. Für Lausanne-Sport geht es gleichentags im Stade de la Tuilière gegen St. Gallen weiter.