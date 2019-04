Neuchâtel Xamax gewinnt in Luzern in der 29. Runde der Super League mit 1:0.

Die Neuenburger distanzieren Schlusslicht GC damit um 2 weitere Punkte.

Da Basel im Parallelspiel gegen GC nur zu einem Punkt kommt, ist YB der Meistertitel nicht mehr zu nehmen.

So schnell überbrückte noch kaum ein Super-League-Klub die gesamte Spielfeldlänge. Xamax-Torhüter Laurent Walthert mit einem Auswurf an die Seitenlinie zu Janick Kamber, welcher Raphael Nuzzolo hoch lancierte. Nuzzolo legte aus sehr spitzem Winkel via Latte zu Sturmpartner Kemal Ademi, der richtig spekulierte und einschoss.

Feuerzeug-Wurf zum Schluss

Nach Grosschancen zum Schluss der Luzerner Shkelqim Demhasaj und Ruben Vargas gab noch eine unsportliche Szene zu reden. Walthert wurde von der Luzerner Fankurve mit einem Feuerzeug beworfen und am linken Auge getroffen.

Die Luzerner Leader Christian Schwegler, Pascal Schürpf und Lucas beruhigten daraufhin ihre Fans. Die Partie konnte so nach kurzem Unterbruch zu Ende geführt werden.

Nun 7 Punkte Vorsprung

Xamax verdiente sich den Sieg mit starker Defensivarbeit. Luzern war zwar feldüberlegen, kam jedoch nur zu einem Torschuss. Xamax hingegen zog 7 Mal aufs Luzerner Tor ab.

Da GC gegen Basel nur einen Punkt holte, beträgt Neuenburgs Vorsprung auf das Schlusslicht nun 7 Punkte bei gleich viel verbleibenden Spielen.

