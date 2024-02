St. Gallen bezwingt Stade-Lausanne-Ouchy in der 25. Super-League-Runde mit 1:0. Witzig verwandelt in der 95. Minute einen Penalty.

Für den FCSG ist es der erste «Dreier» nach zuletzt fünf sieglosen Partien.

In den anderen Samstagsspielen gewinnt der FC Basel in Yverdon 2:0, GC empfängt Luzern.

Der Druck auf St. Gallens Trainer Peter Zeidler nach der jüngsten Sieglos-Serie muss enorm gewesen sein. Anders ist seine Reaktion auf das späte Siegtor kaum zu erklären. Der 61-Jährige spurtete hinter das Gästetor, wo sich ein grün-weisser Spielerpulk um Penaltyschütze Christian Witzig gebildet hatte, und herzte seine Schützlinge.

00:55 Video Nach heiklem Penaltypfiff: Witzig schiesst St. Gallen zum Sieg Aus Sport-Clip vom 24.02.2024. abspielen. Laufzeit 55 Sekunden.

Witzig hatte die Kugel in der letzten Nachspielminute mit einem satten Schuss ins rechte Eck versenkt und Stade-Lausanne-Ouchys Keeper Jérémy Vachoux keine Chance gelassen. Der Elfmeterpfiff war allerdings nicht zwingend gewesen. SLO-Verteidiger Lucas Pos hatte Willem Geubbels leicht am linken Arm zurückgehalten. Dieser fiel theatralisch.

St. Gallen in Halbzeit 2 dominant

Der Sieg für den FCSG ging aber aufgrund der letzten 25 Minuten mehr als in Ordnung. Nur Vachoux, der etwa gegen Geubbels (71.) oder Chadrac Akolo (78.) Glanzparaden zeigte, hatten es die Waadtländer zu verdanken, dass sie nicht früher in Rückstand gerieten. Kurz vor der fatalen Penalty-Szene folgte Vachoux Akolo gar bis an die Strafraumecke, um ihm den Winkel zu verkürzen.

Vor der Pause waren die Gäste näher am Tor gewesen: In der 37. Minute traf erst Edmond Akichi nur die Latte, dann scheiterte Ismaël Gharbi an St. Gallens Hüter Lawrence Ati Zigi, der mit einem Fussreflex den Gegentreffer verhinderte.

00:42 Video SLO-Doppelchance: St. Gallen kommt um das 0:1 herum Aus Sport-Clip vom 24.02.2024. abspielen. Laufzeit 42 Sekunden.

St. Gallen wieder 3.

Dank dem Sieg rückt St. Gallen vorerst auf den 3. Tabellenrang vor. Stade-Lausanne-Ouchy blieb im 6. Spiel in Folge ohne Sieg und ist weiter abgeschlagenes Schlusslicht der Liga.

So geht es weiter

Aus dem Schweizer Cup, wo Mitte nächster Woche die Viertelfinals anstehen, sind beide Teams ausgeschieden: St. Gallen schon in der 2. Runde gegen Delémont, SLO im Achtelfinal gegen Servette nach Penaltyschiessen. Somit geht es für beide Klubs am Wochenende weiter. St. Gallen tritt bei Servette an, Ouchy empfängt GC.