Der FC Winterthur trotzt Basel zum Saisonauftakt der Super League zuhause ein Remis ab.

Ramizi schiesst das Heimteam früh in Führung, Burger erzielt in der 70. Minute den Ausgleich.

Im anderen Spiel vom Samstag deklassiert YB zuhause Meister FC Zürich mit 4:0.

70 Minuten lang wollte beim FC Basel kaum etwas zusammenpassen. Das Team von Trainer Alex Frei agierte fehleranfällig, unpräzise, teilweise gar ratlos. Doch dann griffen die Rädchen für einmal perfekt ineinander. Ausgangspunkt der Szene, die zum 1:1 führte, war Wouter Burger. Der Niederländer lancierte den Angriff gleich selbst und vollendete einen Doppelpass mit FCB-Neuzugang Zeki Amdouni per Schlenzer zum 1:1.

Schliessen 00:49 Video Lang verhindert 2. Gegentreffer in extremis Aus Sport-Clip vom 16.07.2022. abspielen. Laufzeit 49 Sekunden. 00:52 Video Burger erzielt den Ausgleich für den FCB Aus Sport-Clip vom 16.07.2022. abspielen. Laufzeit 52 Sekunden. 00:28 Video Di Giusto hat das 2:0 auf dem Fuss – Hitz pariert Aus Sport-Clip vom 16.07.2022. abspielen. Laufzeit 28 Sekunden.

Es war der letzte Treffer der Partie, hätte es aber eigentlich nicht sein dürfen: In der 76. Minute gelang es Winterthurs Di Giusto nicht, den Ball aus 7 Metern im leeren Tor unterzubringen. Michael Lang grätschte in den schwachen Schuss des 21-Jährigen und verhinderte den neuerlichen Rückstand. Minuten zuvor hatte Di Giusto auch schon das Duell mit Basel-Hüter Marwin Hitz verloren, als dieser seinen Abschluss parierte.

Und so verpassten die Eulachstädter den ersten Sieg gleich im ersten Spiel in der Schweizer Beletage nach 37 Jahren Zweitklassigkeit. Coach Frei, der Winterthur in der vergangenen Spielzeit zum Aufstieg geführt hatte, war die Unzufriedenheit über weite Strecken anzusehen. Auch er sah: Offensiv fehlte die Durchschlagskraft, defensiv die Konzentration.

Schliessen 02:29 Video Frei: «Im Spiel mit dem Ball waren wir zu wenig präzis» Aus Sport-Clip vom 16.07.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 29 Sekunden. 01:38 Video Berner: «Die erste Halbzeit war hervorragend» Aus Sport-Clip vom 16.07.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 38 Sekunden. 01:34 Video Buess: «Es wäre mehr drin gelegen» Aus Sport-Clip vom 16.07.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 34 Sekunden. 02:08 Video Hitz: «Ich glaube, wir hätten den Sieg verdient» Aus Sport-Clip vom 16.07.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 8 Sekunden. 00:45 Video Ramizi: «Es war ein Start mit einer positiven Leistung» Aus Sport-Clip vom 16.07.2022. abspielen. Laufzeit 45 Sekunden.

Basel in der Defensive nicht sattelfest

Die Szene der ersten Halbzeit hatte sich bereits in der 3. Minute abgespielt: In einer vermeintlich ungefährlichen Situation im Mittelfeld unterlief FCB-Captain und -Rekordspieler (453 Einsätze) Fabian Frei ein haarsträubender Fehlpass direkt in die Füsse von Roman Buess. Der Winterthur-Stürmer lancierte den in die Tiefe gestarteten Samir Ramizi, der sich in den Strafraum kämpfte und dort FCB-Goalie Hitz bezwang.

01:11 Video Ramizi schockt den FCB schon nach 144 Sekunden Aus Sport-Clip vom 16.07.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 11 Sekunden.

Dem Heimteam war in dieser Situation auch ein wenig das Glück hold, hätte man unmittelbar zuvor ein Einsteigen von Francisco Rodriguez an Basels Darian Males durchaus als Foul taxieren können.

Die Basler wiesen danach zwar mehr Ballbesitz auf, blieben in den offensiven Aktionen aber zu unpräzise. So passte es, dass es im Winterthurer Strafraum nach einer Standardsituation am brenzligsten wurde: Nach einem Freistoss traf Noah Katterbach nur die Latte, Amdouni legte den Abpraller aus kurzer Distanz neben das Tor.

00:35 Video Katterbach scheitert an der Latte – Amdouni an sich selbst Aus Sport-Clip vom 16.07.2022. abspielen. Laufzeit 35 Sekunden.

So geht’s weiter

Winterthur gastiert am kommenden Samstag um 20:30 Uhr beim FC St. Gallen. Die Partie gibt’s live bei SRF zu sehen. Basel muss am Donnerstag in der Conference-League-Qualifikation gegen den Crusaders FC aus Nordirland ran. Drei Tage später empfängt der FCB zuhause Servette.