Das «Verfolgerduell» in der 25. Runde der Super League zwischen Lugano und Servette endet 1:1.

Théo Valls bringt die Gäste mit der einzig richtigen Chance in der 74. Minute in Führung. Zan Celar trifft in der 90. Minute zum verdienten Ausgleich für die Tessiner.

In den weiteren Sonntagsspielen schlägt YB den FC Basel mit 3:0, St. Gallen unterliegt bei Aufsteiger Winterthur 0:1.

74 Minuten lang war im Cornaredo vor nur 2607 Fans praktisch nichts los. Sowohl Lugano als auch Servette erspielten sich kaum Torchancen, die Partie hatte die Bezeichnung «Verfolgerduell» nicht verdient. Dann tauchte Servette plötzlich ein erstes Mal so richtig gefährlich vor dem gegnerischen Tor auf – und erzielte prompt den vermeintlichen Siegtreffer.

Die Gäste kamen in dieser Szene gleich zu mehreren Abschlüssen, wovon einer an den Pfosten ging. Danach landete der Ball vor den Füssen von Théo Valls, der diesen ins Tor drosch. Der Franzose war erst 8 Minuten zuvor eingewechselt worden.

00:59 Video Lugano kann nicht klären, Valls trifft zum 1:0 Aus Sport-Clip vom 19.03.2023. abspielen. Laufzeit 59 Sekunden.

Celar sorgt für den verdienten Punktgewinn

Doch das Heimteam steckte nicht auf und ergatterte sich immerhin noch einen verdienten Punkt. In der 90. Minute war es Zan Celar, der nach einer Hereingabe mit einem Flachschuss ins weite Eck zum Ausgleich traf.

Lugano war in der ereignisarmen Partie das aktivere Team gewesen. Wirklich zwingende Torchancen konnten sich aber auch die Tessiner nicht herausspielen. Ignacio Aliseda kam in der 52. Minute einem Treffer am nächsten, der Abschluss des Argentiniers ging aber knapp am Tor vorbei.

00:48 Video Celar schiesst Lugano in der 90. Minute zum Ausgeich Aus Sport-Clip vom 19.03.2023. abspielen. Laufzeit 48 Sekunden.

Servette kann sich nicht absetzen – Lugano verpasst Sprung nach vorne

Obwohl Servette zum 6. Mal in Folge ohne Sieg bleibt, verteidigen die Genfer Rang 2 hinter YB. Lugano, das zum 7. Mal in den letzten 8 Partien keinen Vollerfolg feiert, gewinnt einen Platz und folgt mit einem Zähler Rückstand auf Rang 3.

So geht es weiter

Aufgrund der Nati-Pause geht es in der Super League erst am übernächsten Wochenende weiter. Servette empfängt am 1. April Leader YB, Lugano gastiert am Tag danach im Letzigrund und spielt gegen Rekordmeister GC.