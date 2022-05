Lugano und GC trennen sich im Cornaredo 1:1 unentschieden.

Léo Bonatini bringt GC in Führung, Jonathan Sabbatini gleicht für Lugano aus.

Während GC zum 5. Mal in Folge ungeschlagen bleibt, warten die Tessiner seit 5 Super-League-Partien auf einen Sieg.

St. Gallen schlägt Servette 2:0 und rückt auf Platz 4 vor.

Zum ersten Mal in der Ära von Mattia Croci-Torti hat der FC Lugano in der Meisterschaft 5 Partien in Folge nicht gewonnen. Gegen GC waren die Tessiner in der Schlussphase allerdings nahe dran an einem Sieg: Reto Ziegler vergab in der 78. Minute freistehend vor GC-Goalie André Moreira eine grosse Gelegenheit auf das 2:1. Nur drei Minuten zuvor hatte Jonathan Sabbatini vor 2500 Zuschauern im Cornaredo den Ausgleich markiert. Der Lugano-Captain wurde von der GC-Hintermannschaft bei seinem Abschluss in Ruhe gelassen.

In der 65. Minute hatte Moreira noch ziemliches Glück bekundet: Einen Abschluss von Mohamed Amoura bekam der Portugiese nicht richtig zu fassen, der Pfosten rettete für ihn.

Schliessen 00:36 Video Sabbatini nutzt seine Freiheiten zum 1:1 Aus Sport-Clip vom 30.04.2022. abspielen. Laufzeit 36 Sekunden. 00:34 Video Moreira mit dem Glück des Tüchtigen Aus Sport-Clip vom 30.04.2022. abspielen. Laufzeit 34 Sekunden.

Doch auch die Zürcher stahlen den Punktgewinn nicht. Verteidiger Ayumu Seko sah seinen Versuch von Fabio Daprela auf der Linie geklärt (84.), Hayao Kawabes Tor nach dem anschliessenden Eckball zählte aufgrund eines Offsides nicht.

Bonatini trifft zum 1:0

GC war kurz vor Ablauf einer Stunde durch Léo Bonatini etwas schmeichelhaft in Führung gegangen. Der brasilianische Stürmer setzte sich gegen Kreshnik Hajrizi und Daprela durch und traf trocken in die untere Ecke. Zuvor war auf der Gegenseite ein Tor von Zan Celar wegen einem hauchdünnen Abseits ebenfalls aberkannt worden.

00:58 Video Bonatini spielt zwei Gegenspieler aus und trifft gekonnt Aus Sport-Clip vom 30.04.2022. abspielen. Laufzeit 58 Sekunden.

Mit 9 Punkten Vorsprung auf den Barrageplatz hofft das Team von Giorgio Contini, dass Luzern im Kellerduell gegen Lausanne am Sonntag Punkte abgibt. Die Aufwärtstendenz lässt sich aber trotz des verpassten 3. Sieges in Folge nicht wegdiskutieren. Seit mittlerweile 5 Spielen hat GC nun bereits nicht mehr verloren.

So geht es weiter

Lugano tritt am nächsten Samstag im Kampf um einen Europacup-Platz erneut vor heimischem Publikum gegen YB an. GC spielt tags darauf im Letzigrund gegen Sion.