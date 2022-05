Der FC St. Gallen gewinnt in der 32. Runde der Super League bei Servette 2:0.

Mit dem Toreschiessen taten sich die Ostschweizer lange schwer, Betim Fazliji eröffnete das Skore schliesslich mit einem sehenswerten Treffer.

Dank dem Sieg klettert der FCSG an Lugano (1:1 gegen GC) vorbei auf Rang 4 der Tabelle.

15 Tore fielen in den 3 Partien dieser Saison, wenn Servette auf St. Gallen traf. Lange sah es beim letzten Aufeinandertreffen allerdings nicht nach einem Torerfolg aus. Dass das Spiel nicht 0:0 endete, verdankte der FCSG Betim Fazliji. In der 68. Minute hatte er den Hammer ausgepackt und traf sehenswert zum 1:0.

Christopher Lungoyi sorgte 20 Minuten später auf Vorlage von Alexandre Jankewitz dafür, dass die 5394 Zuschauer auch noch ein 2. Tor zu sehen bekamen.

Fazliji: Mit Wucht und Genauigkeit zum 1:0

Lungoyi trifft abgeklärt zum 2:0 für St. Gallen

FCSG-Serie reisst

Die St. Galler hatten schon lange nicht mehr so viel Geduld zeigen müssen: In den vergangenen fast 3 Monaten oder 11 Meisterschafts-Partien trafen die Ostschweizer jeweils immer in der ersten Halbzeit. Gegen Servette war aber in Hälfte 1 kein Durchkommen.

Im Gegenteil: Nach einer starken Startviertelstunde mussten die Gäste froh sein, dass sie nicht in Rücklage gerieten. Kastriot Imeri traf beinahe mittels direktem Freistoss, doch der Ball prallte an den Pfosten (33.). Lawrence Ati Zigi im St. Galler Tor wäre geschlagen gewesen. Vor der Pause und nach dem 0:1 zeigte sich Servette gefährlicher als der FCSG.

So geht es weiter

Das neu viertplatzierte St. Gallen liegt nun plötzlich nur noch 3 Punkte hinter dem Europacup-Platz von YB, das allerdings noch ein Spiel weniger absolviert hat. Am kommenden Wochenende empfangen die St. Galler den Tabellenführer aus Zürich, der dann bereits Meister sein könnte. Servette spielt am Sonntag, 8. Mai, in der Innerschweiz bei Luzern.