Der FC St. Gallen holt nach drei Niederlagen in Folge wieder mal einen Punkt.

Die Ostschweizer kommen im heimischen Stadion zu einem 1:1 gegen den formstarken FC Lugano.

Im anderen Samstagsspiel holt der Leader FC Zürich ein souveränes 3:1 gegen Lausanne.

An der kämpferischen Einstellung von St. Gallen konnte man an diesem Samstagabend nichts bemängeln. Die Ostschweizer, die die letzten drei Spiele verloren hatten, spielten engagiert, aktiv und mit Elan. Nur reichte das vor dem Tor der Luganesi, die ihnen viel Raum zugestanden, lange nicht aus.

Auch nicht, als das Team von Peter Zeidler ab der 45. Minute mit 0:1 in Rückstand lag. Vor dem Sechzehner fehlten die zündenden Ideen, zudem schlichen sich immer wieder Fehler ein – die Equipe war lange zu harmlos.

Sutter mit erstem Super-League-Tor

Es dauerte dann bis in die 69. Minute, bis es doch mit dem Ausgleich klappte: Es brauchte allerdings einen glücklichen Schuss von Patrick Sutter, der auch eine Hereingabe hätte sein können, sowie einen störenden Kwadwo Duah vor dem Kasten und einen unglücklich agierenden Goalie im Kasten, damit das 1:1 tatsächlich fiel.

Lugano-Goalie Noam Baumann kam zwar an Sutters Schuss, doch der Ball kullerte unter ihm durch ins Tor. Für den 22-jährigen St. Galler war es das erste Tor in der Super League, und sein Klub konnte damit erstmals in dieser Saison auf einen Rückstand reagieren.

00:47 Video Sutter trifft glücklich zum 1:1-Ausgleich für St. Gallen Aus Sport-Clip vom 11.12.2021. abspielen

In der Folge hielten die Ostschweizer das Spieldiktat weiter in den Händen. Zu einem weiteren, eher glücklichen Tor reichte es aber nicht mehr. Lugano blieb dagegen bis zum Ende zu zurückhaltend.

Lugano sehr passiv

Schon in der ersten Halbzeit war Lugano nicht wie ein Team aufgetreten, das fünf der letzten sechs Liga-Spiele für sich entschieden hatte. Nach einem Pfostenknaller von Mattia Bottani bereits nach 70 Sekunden überliessen die Tessiner das Spiel mehrheitlich dem FC St. Gallen.

Da die Ostschweizer aber nichts aus ihren Freiheiten machten, wurden sie von Lugano kurz vor der Pause geschockt. Nach einem blitzsauberen Angriff nahm Numa Lavanchy eine Flanke direkt ab, der Ball fand zu Sandi Lovric und der netzte per Kopf zum 1:0 ein.

Schliessen 00:36 Video Lavanchy nimmt direkt ab und Lovric trifft zum 1:0 Aus Sport-Clip vom 11.12.2021. abspielen 00:32 Video Bottani trifft nur den Pfosten Aus Sport-Clip vom 11.12.2021. abspielen

Wegen der passiven Leistung bis zum Spielende reichte es Lugano aber nicht zum Sieg. Somit liegen die Tessiner weiter auf dem dritten Rang, der FC St. Gallen bleibt seinerseits auf dem achten Platz sitzen.

So gehts weiter

Zum Abschluss der Vorrunde gastieren die St. Galler am kommenden Samstag beim starken Leader FC Zürich im Letzigrund. Lugano bekommt es tags darauf zuhause mit den Young Boys zu tun.