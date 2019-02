Die Thuner werden gegen YB für ihren Einsatz mit dem späten 1:1 belohnt.

Nach zuletzt 8 Siegen in Serie lässt YB wieder einmal Punkte liegen.

Der Meister führt die Tabelle weiterhin mit 19 Punkten Vorsprung auf Basel an.

Xamax bezwingt Luzern, Sion und Lugano spielen unentschieden.

Sie rannten, sie ackerten, sie steckten nicht auf. Die einwandfreie kämpferische Leistung der Thuner wurde belohnt: Der eingewechselte Dennis Salanovic tankt sich in Minute 81 über links durch, flankt ins Zentrum, wo Marvin Spielmann der YB-Innenverteidigung enteilt und volley einnetzt. 1:1.

Wirrwarr, Elfmeter, Tor

YB hatte zuvor seit der 20. Minute in Führung gelegen. Dem Elfmeter-Treffer von Roger Assalé war eine Slapstick-Szene vorausgegangen, welche man nicht alle Tage zu sehen bekommt:

Nicola Sutter steht an der Strafraumgrenze auf den Ball und kommt zu Fall. Die folgende Hereingabe von Roger Assalé klärt Roy Gelmi, schiesst dabei aber Mitspieler Miguel Rodrigues ab.

Nicolas Ngamaleu bringt den Ball volley wieder Richtung Tor, wo Christian Fassnacht per Kopf an die Hand des auf der Torlinie stehenden Thuners Stefan Glarner ablenkt. Elfmeter. Assalé verwandelt.

Zu kompliziert? Die Szene im Video:

YB dominant – und dann zu fahrlässig

Meister YB hatte in der 1. Halbzeit 5 Minuten benötigt, um das Spieldiktakt an sich zu reissen. Thun tat sich in der Offensive schwer, fand keine Lösungen. Auch nach dem Seitenwechsel war es YB, welches zunächst einem Torerfolg näher stand. Doch Fassnacht (55.) vergab die Entscheidung mit einem Volley-Knaller an die Tor-Latte.

Es war der Weckruf für die Thuner. Rodrigues (66.) scheiterte am gut reagierenden YB-Keeper David von Ballmoos. Die Thuner hatten nun immer mehr vom Spiel, gingen energisch in die Zweikämpfe. Und über den Kampf kamen sie durch Spielmann dann zum Ausgleich.

Ganz zu Beginn der Partie hatten die Thuner bereits einmal zum Jubeln angesetzt – doch Sandro Lauper konnte einen Abschluss von Nicolas Hunziker auf der Linie abwehren.

Sendebezug: sportlive, SRF zwei, 15:40 Uhr, 10.02.2019