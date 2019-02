Schlusslicht Xamax pirscht sich an GC heran

Xamax schlägt Luzern mit 2:1 und beendet eine lange Negativserie.

Luzern bleibt zu lange harmlos, der Anschlusstreffer von Marvin Schulz kommt zu spät.

YB kommt gegen Thun nur zu einem 1:1, Lugano schlägt Sion auswärts 2:1.

Xamax zum Auftakt, das bedeutet für Luzern nichts Gutes: Nach dem Eröffnungsspiel der Saison im letzten Sommer (0:2) verlieren die Zentralschweizer auch ihre 1. Partie der Rückrunde gegen die Neuenburger.

Letzte Woche hatte noch der Schnee für Ungemach gesorgt, diesmal war es der forsche Auftritt des Schlusslichts. Bei der Premiere von Stéphane Henchoz als Cheftrainer nahm Xamax das Zepter in die Hand.

In der 25. Minute wurden die Bemühungen ein erstes Mal belohnt: Kemal Ademi schüttelte Bewacher Lucas Alves ab und verwertete eine lange Freistossflanke Miguel Velosos direkt.

Energieanfall von Serey Dié

Ein Zungenschnalzer war dann der zweite Treffer eine Viertelstunde später. Verantwortlich dafür: Die Schlüsselspieler Geoffroy Serey Dié und Raphaël Nuzzolo.

Serey Dié tänzelte im Mittelfeld an mehreren Luzernern vorbei und bediente am Strafraum Captain Nuzzolo, der mit einem platzierten Flachschuss seinen 11. Saisontreffer erzielte. Der machtlose David Zibung war dabei nicht zu beneiden: Seine 500. Partie für Luzern hätte sich der Keeper wohl anders vorgestellt.

Schulz verkürzt zu spät

Zibungs Vorderleute taten sich im strömenden Neuenburger Regen auch zu Beginn der 2. Halbzeit schwer. Erwähnenswerte Chancen auf den Anschlusstreffer boten sich erst ab der 70. Minute.

Ruben Vargas, der Xamax-Keeper Laurent Walthert zuvor mehrmals geprüft hatte, leitete das 1:2 mit einem präzisen Pass auf Marvin Schulz ein. Der Deutsche spitzelte den Ball gekonnt an Walthert vorbei (80.). Zu mehr war das Team von René Weiler indes nicht mehr fähig.

Xamax siegte zum ersten Mal seit 11 Partien in der Super League und rückt dank dem Dreier bis auf einen Zähler an GC und den Barrage-Platz heran. Es war überhaupt erst der 3. Vollerfolg der Westschweizer in dieser Spielzeit.

Sendebezug: SRF zwei, Super League - Goool, 10.02.2019, 18:00 Uhr.