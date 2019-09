Meister YB kommt in Thun nicht über ein 1:1 hinaus und muss sich im 8. Saisonspiel zum 4. Mal mit einem Unentschieden begnügen.

Saleh Chihadeh erlöst die Thuner in der 84. Minute mit dem 1:1 und beendet eine 354-minütige Torflaute.

Weil Sion zuhause gegen St.Gallen verliert (1:2), rückt YB dennoch auf Rang 2 vor. Basel gewinnt den Klassiker gegen FCZ gleich mit 4:0.

Eigentlich – müsste man meinen – hätte der Führungstreffer von Gianluca Gaudino den Knoten bei YB lösen müssen. Gaudino hatte den Meister im Berner Derby kurz nach der Pause mit einem herrlichen Freistoss in Front geschossen (48. Minute). Doch was folgte, war ein unerklärlicher Leistungsabfall auf Seiten der Stadtberner.

Der Gegentreffer lässt Thun erwachen

YB liess sich auf einmal von den Thunern richtiggehend einschnüren und hatte in der 64. Minute noch Glück, dass Simone Rapp alleine vor David von Ballmoos vergab. Thun gab in wenigen Minuten doppelt so viele Torschüsse (4) ab wie zuvor in der gesamten Partie.

In der 84. Minute wurden die Gäste für ihre Fahrlässigkeit bestraft. Saleh Chihadeh erzielte den vielumjubelten Ausgleich und sorgte für den ersten Thuner Punktgewinn nach 3 Niederlagen in Folge. Zudem beendete er die Torflaute der Berner Oberländer, die 354 Minuten angedauert hatte.

Zesiger vergibt aus 2 Metern

YB hatte das Geschehen bis zur Führung komplett im Griff gehabt und hätte in der 1. Halbzeit schon in Führung gehen müssen. Doch Cédric Zesiger brachte kurz vor der Pause das Kunststück fertig, den Ball 2 Meter vor dem leeren Tor darüber zu schiessen.

Somit bleibt YB zwar weiterhin ungeschlagen, hat nach 8 Partien aber bereits 4 Mal unentschieden gespielt – so oft, wie in der gesamten letzten Saison. Weil Sion zuhause gegen St. Gallen verlor, rückten die Young Boys dennoch auf Rang 2 vor. Der Rückstand auf Basel vergrösserte sich aber auf 3 Punkte.

